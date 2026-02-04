होली पर कोटा से पटने के बीज चलेगी सोगरिया-दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग जल्द शुरू होगी, इसके बाद टिकट बुक हो सकेंगे.
Published : February 4, 2026 at 9:59 AM IST
कोटाः होली का त्योहार 4 मार्च को है. इसी को देखते हुए ट्रेनों में टिकटों की मारामारी हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए कोटा रेल मंडल ने कोटा से पटना के बीच होली के अवसर पर विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन कोटा के सोगरिया से पटना के दानापुर स्टेशन के बीच चलेगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया-दानापुर वीकली फेस्टिवल स्पेशल 28 फरवरी और 7 मार्च को दो फेरे करेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 09820 दानापुर-सोगरिया वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 2 और 9 मार्च को चलेगी. ट्रेन बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा स्टेशन पर रुकेगी.
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन के अनुसार ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया दानापुर वीकली फेस्टिवल स्पेशल सोगरिया स्टेश से हर शनिवार को रात 11:10 बजे रवाना होगी. अगले दिन यानी रविवार रात 11:45 पर दानापुर पहुंच जाएगी. इसी तरह से वापसी में ट्रेन नंबर 09822 दानापुर सोगरिया वीकली फेस्टिवल स्पेशल रविवार रात 1:15 (तारीख के अनुसार सोमवार) पर रवाना होगी. इसके बाद सोमवार रात को 1:10 (तारीख के अनुसार मंगलवार) को सोगरिया पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी इकॉनमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोच लगाए जाएंगे. फिलहाल ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग शुरू नहीं हुई है. जल्द ही यह बुकिंग खोल दी जाएगी. इसके बाद यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अपने टिकट बुक कर सकेंगे.