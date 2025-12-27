ETV Bharat / state

सावधान रहें ! खड़ी बाइक में घुस गया सांप, फिर ऐसे किया गया रेस्क्यू

बाड़मेर में एक मोटरसाइकिल की वायरिंग के अंदर सांप मिलने से हड़कंप मच गया.

बाइक में सांप
बाइक में सांप (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 10:16 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 10:26 AM IST

बाड़मेर : शहर में एक मोटरसाइकिल के अंदर छिपे सांप ने लोगों में दहशत फैला दी. अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने जब अपनी मोटरसाइकिल में सांप देखा, तो वे डर गए. उन्होंने तुरंत कोबरामेन मुकेश माली को सूचना दी. जिसपर माली ने मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

मुकेश माली ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि शहर के अंबेडकर कॉलोनी में स्थित घर मे एक मोटरसाइकिल में सांप घुस गया है. जिससे आसपास के लोगो मे डर का माहौल बन गया है. सूचना मिलते ही टीम के साथ तुरन्त मोके पर पहुंच गया. माली ने बताया कि वहां जाकर देखा कि सांप मोटरसाइकिल की वायरिंग के अंदर छिपा हुआ था. मुकेश ने बताया कि यह सांप रेसर्स स्नैक प्रजाति का था, जो करीब 3 फीट लंबा था. यह सांप बहुत तेज भागता है और कई बार स्नैक कैचर के हाथ भी नहीं लगता.

मुकेश माली ने सांप का किया रेस्क्यू (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

उन्होंने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं होता है लेकिन अपने शिकार को नुकसान पहुंचाने में माहिर होता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप को मारने की बजाय उन्हें सूचना दें ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके. मुकेश ने बताया कि सांप को पकड़ने में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लगा. उन्होंने सबसे पहले मोटरसाइकिल की सीट और कवर को हटाया. जिसके बाद वायरिंग में छिपे सांप को पकड़ा गया. सांप को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई और अब सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा. मुकेश ने बताया कि पिछले कई सालों से वह बाड़मेर जिले में वन्यजीवों को बचाने का काम कर रहे हैं अब तक हजारों वन्य जीवों की जान बचा चुके हैं.

