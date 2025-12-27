ETV Bharat / state

सावधान रहें ! खड़ी बाइक में घुस गया सांप, फिर ऐसे किया गया रेस्क्यू

बाइक में सांप ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर : शहर में एक मोटरसाइकिल के अंदर छिपे सांप ने लोगों में दहशत फैला दी. अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने जब अपनी मोटरसाइकिल में सांप देखा, तो वे डर गए. उन्होंने तुरंत कोबरामेन मुकेश माली को सूचना दी. जिसपर माली ने मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मुकेश माली ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि शहर के अंबेडकर कॉलोनी में स्थित घर मे एक मोटरसाइकिल में सांप घुस गया है. जिससे आसपास के लोगो मे डर का माहौल बन गया है. सूचना मिलते ही टीम के साथ तुरन्त मोके पर पहुंच गया. माली ने बताया कि वहां जाकर देखा कि सांप मोटरसाइकिल की वायरिंग के अंदर छिपा हुआ था. मुकेश ने बताया कि यह सांप रेसर्स स्नैक प्रजाति का था, जो करीब 3 फीट लंबा था. यह सांप बहुत तेज भागता है और कई बार स्नैक कैचर के हाथ भी नहीं लगता.