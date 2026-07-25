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स्कूटी संभालते ही उड़ गए महिला के होश, हैंडल के पास फन फैलाए बैठा था सांप, ऐसे हुआ रेस्क्यू

स्कूटी से सांप को निकालता स्नेक रेस्क्यूअर ( ETV Bharat Bundi )