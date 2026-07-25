स्कूटी संभालते ही उड़ गए महिला के होश, हैंडल के पास फन फैलाए बैठा था सांप, ऐसे हुआ रेस्क्यू
स्नेक रेस्क्यूअर युधिष्ठिर मीणा ने स्कूटी की वायरिंग में लिपटे सांप को निकालकर रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया.
Published : July 25, 2026 at 8:17 AM IST
बूंदी : शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के सामने शुक्रवार रात उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब बाजार से खरीदारी कर घर लौट रही एक महिला की स्कूटी में जहरीला सांप दिखाई दिया. स्कूटी स्टार्ट करने से पहले ही महिला की नजर हैंडल के पास बैठे सांप पर पड़ गई. सांप देखते ही उसके होश उड़ गए, लेकिन उसने घबराने की बजाय सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को वहीं रोक दिया और तुरंत स्नेक रेस्क्यूअर को सूचना दी. स्नेक रेस्क्यूअर ने स्कूटी से सांप को निकालकर जंगल में छोड़ा.
महिला ने बताया कि वह बाजार से वापस घर जाने के लिए स्कूटी लेकर निकली थी. जैसे ही उसने वाहन संभाला, हैंडल के पास सांप दिखाई दिया. उसने तुरंत स्कूटी खड़ी कर दी और किसी तरह की छेड़छाड़ किए बिना स्नेक रेस्क्यूअर युधिष्ठिर मीणा को बुला लिया.
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मीणा ने मोबाइल टॉर्च की सहायता से स्कूटी की बारीकी से जांच की. काफी तलाश के बाद सांप स्कूटी की आगे की वायरिंग में लिपटा मिला. मीणा ने विशेष रेस्क्यू उपकरणों की मदद से सांप को बाहर निकाला और प्लास्टिक के कंटेनर में बंद कर लिया. बाद में उसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
मीणा ने बताया कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण सांप और अन्य विषैले जीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में वाहनों, घरों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में वाहन चलाने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है. उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उसे पकड़ने या मारने का प्रयास करें. तुरंत प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर या वन विभाग को सूचना दें.