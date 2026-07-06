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चूहे पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, लेकिन कैद हो गया 6 फीट लंबा सांप, सुबह देखा तो उड़े होश

चूहेदानी में कैद सांप ( ETV Bharat Baran )