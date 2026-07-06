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चूहे पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, लेकिन कैद हो गया 6 फीट लंबा सांप, सुबह देखा तो उड़े होश

बारां के सेमला गांव में चूहेदानी में सांप फंस गया, जिसे देखकर हड़कंप मच गया. वन विभाग ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

चूहेदानी में कैद सांप
चूहेदानी में कैद सांप (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 7:37 PM IST

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बारां: बरसात का मौसम शुरू होते ही जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ने लगा है. जिले की छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के सेमला गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चूहों से परेशान एक परिवार ने उन्हें पकड़ने के लिए घर में पिंजरा लगाया था, लेकिन सुबह पिंजरे में चूहे की जगह एक लंबा काला सांप कैद मिला.

जैसे ही परिवार के लोगों ने पिंजरे में फन फैलाए सांप को देखा, उनके होश उड़ गए. डर के मारे घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सांप को देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई. पूरे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया.

बारां के सेमला गांव में चूहेदानी में सांप फंस गया (ETV Bharat Baran)

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वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू: इसके बाद गांव के ही अशोक गौड़ ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित कब्जे में लिया. इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग की अपील: वहीं, वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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