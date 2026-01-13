ETV Bharat / state

ई-रिक्शा में सांप, ड्राइवर को डसा तो जैकेट में भरकर अस्पताल पहुंचा, फिर हुआ ये...

ई-रिक्शा चालक को सांप ने काटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: कृष्ण की नगरी में अजीबोगरीब घटना सामने आई है. एक ग्रामीण को सांप ने काट लिया जिसके बाद वह सांप को जैकेट में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया. डॉक्टर के सामने टेबल पर रख दिया जिससे वह डर गए और हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. डॉक्टर ने ग्रामीण को बाहर निकाल दिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी. इसके बाद सांप को लेकर जंगल में छुड़वा दिया गया. ई-रिक्शा चालक दीपक कुमार (Video Credit; ETV Bharat)