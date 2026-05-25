ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में छोटा सिलेंडर फटने से 25 झुग्गियों में भीषण आग से अफरा-तफरी,फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

ग्रेटर नोएडा में 25 झुग्गियों में अचानक लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां पहुंची ,कड़ी मशक्कत के बाद आग आया काबू में.

ग्रेटर नोएडा मे छोटा सिलेंडर फटने से 25 झुग्गियो में लगी भीषण आग
ग्रेटर नोएडा में छोटा सिलेंडर फटने से 25 झुग्गियो में लगी भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 4:30 PM IST

|

Updated : May 25, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब गौतम बुद्ध नगर और सिकंदराबाद के बॉर्डर पर स्थित करीब 25 झुग्गियों में अचानक आग लग गई. मौके पर मौजूद लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, पर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. वही आग लगने की सूचना लोगों द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, मौके पर आग की स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां बुलाई गई, जो कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाने में सफल हो पायी. बताया जा रहा है कि छोटा सिलेंडर फटने के चलते यह आग लगी थी. वहीं अन्य झुग्गियों में भी सिलेंडर होने के चलते लगातार कई सिलेंडर फटे और आग ने विकराल रूप ले लिया. राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

छोटा सिलेंडर फटने से 25 झुग्गियों में लगी भीषण आग
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि आज सोमवार को ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हाफीजपुर स्थित झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर लगभग 20-25 झोपड़ियों में आग लगी हुई पाई गई.

ग्रेटर नोएडा में छोटा सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग से अफरा-तफरी (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड की टीम के त्वरित कार्रवाई से बुझी आग

फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया. किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. शांति व्यवस्था बहाल है. आग बुझाने में पांच गाड़ियों की मदद ली गई. अब आग को कूल डाउन किया जा रहा हैँ .

फायर ब्रिगेड की टीम के त्वरित कार्रवाई से बुझी आग
फायर ब्रिगेड की टीम के त्वरित कार्रवाई से बुझी आग (ETV Bharat)


सीएफओ ने इस आग को लेकर दी जानकारी :
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सभी झुग्गी झोपड़ियों के एक दूसरे से काफी सटे होने के चलते आग जल्दी फैली . उन्होंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रखे हुए कई सिलेंडर आग की चपेट में आए जिसके चलते आग और ज्यादा फैल गई. उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद लोग मौके से दूर हो गए, जिसके चलते किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है, अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है.

भीषण आग से अफरा-तफरी,फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
भीषण आग से अफरा-तफरी,फायर ब्रिगेड ने पाया काबू (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें :

''आग में रोजी-रोटी का जरिया खत्म होते देखते रहे, कुछ कर न सके'' पीड़ितों की खाक हो गई उम्मीद

दिल्ली: शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ियों पर किया पथराव

गाजियाबाद: पैसिफिक मॉल के सिनेमा हॉल में आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां

Last Updated : May 25, 2026 at 5:20 PM IST

TAGGED:

GREATER NOIDA SMALL CYLINDER BLAST
CFO PRADEEP KUMAR CHOUBEY
NOIDA MASSIVE FIRE IN 25 HUTS
ग्रेटर नोएडा में आग
GREATER NOIDA FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.