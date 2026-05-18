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त्रिवेंद्रम राजधानी में आग लगने का मामला, 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी ने की जांच, 20 मई को आएगी रिपोर्ट

इस तरह की आग लगने की घटनाओं को रोकने पर क्या कदम उठाया जाए? यह भी कमेटी सलाह देगी.

COMMITTEE INVESTIGATING INCIDENT, FIRE INCIDENT IN RAJDHANI EXPRESS
घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे टीम. (Courtesy: Kota Railway Division)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 8:44 PM IST

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कोटाः त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन नंबर 12431 राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के मामले की जांच रेलवे ने प्रमुख मुख्य सुरक्षा अधिकारी मनोज गुरुमुखी को दी है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुरुमुखी सोमवार को 6 सदस्यीय टीम के साथ घटनास्थल मध्य प्रदेश में लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच पर पहुंचे. उन्होंने आगजनी में जलकर खाक हुए थर्ड एसी के बी-1, एसएलआर और गार्ड कोच का सघनता से निरीक्षण किया है. इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा रेलवे कार्मिकों के बयान लिए हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने मामले में गठित उच्चस्तरीय जांच समिति (HIC) कोटा पहुंची. 6 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल की जांच की और लूनीरिच्छा स्टेशन पर जले हुए कोच का जायजा लिया. यह जांच कमेटी घटना के कारण, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड के संबंध में जांच कर रही है. घटना की पूरी रिपोर्ट 20 मई को आएगी. इसमें घटना क्यों हुई?, साथ ही भविष्य में इस तरह की आग लगने की घटनाओं को रोकने पर क्या कदम उठाया जाए? यह भी कमेटी सलाह देगी.

पढ़ेंः ​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, जलकर खाक हुआ थर्ड एसी व SLR कोच

कोच की तकनीकी स्थिति देखीः कमेटी के प्रमुख मनोज गुरुमुखी के नेतृत्व में विशेष तकनीकी दल ने कोच की तकनीकी स्थिति देखी. वहीं, अग्निकांड से संबंधित प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की है. घटना से संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए. टीम करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक जांच पड़ताल में जुटी रही है. इसके बाद कर्मचारियों के बयान भी लिए गए हैं.

समिति में ये हैं शामिलः समिति में पश्चिम मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता मुकेश, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता एम. विजय कुमार, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई (आईसीएफ) के प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता एनएस प्रसाद और रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (RDSO) लखनऊ में पावर सप्लाई और ईएमयू के कार्यकारी निदेशक महेन्द्र सिंह शामिल हैं. मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा, एडीआरएम ललित धुरंधर ने शाखा अधिकारियों के साथ जांच समिति की पूरी मदद के निर्देश दिए हैं.

पढ़ेंः राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग, AFDAS ने बचाई सैकड़ों जानें, स्टाफ ने खुद झुलसकर यात्रियों को बचाया

सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि आग लगने के बाद ट्रेन खड़ी हो गई थी. ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) से यह हुआ था. इसके बाद ट्रेन के गार्ड उपेंद्र कुमार ने सभी कार्मिकों को सतर्क होकर यात्रियों को बाहर निकालने के निर्देश दिए थे. इसी के चलते सभी कार्मिकों ने मदद करते हुए यात्रियों को बाहर निकाला, इसलिए इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

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