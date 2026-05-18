ETV Bharat / state

त्रिवेंद्रम राजधानी में आग लगने का मामला, 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी ने की जांच, 20 मई को आएगी रिपोर्ट

कोटाः त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन नंबर 12431 राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के मामले की जांच रेलवे ने प्रमुख मुख्य सुरक्षा अधिकारी मनोज गुरुमुखी को दी है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुरुमुखी सोमवार को 6 सदस्यीय टीम के साथ घटनास्थल मध्य प्रदेश में लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच पर पहुंचे. उन्होंने आगजनी में जलकर खाक हुए थर्ड एसी के बी-1, एसएलआर और गार्ड कोच का सघनता से निरीक्षण किया है. इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा रेलवे कार्मिकों के बयान लिए हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने मामले में गठित उच्चस्तरीय जांच समिति (HIC) कोटा पहुंची. 6 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल की जांच की और लूनीरिच्छा स्टेशन पर जले हुए कोच का जायजा लिया. यह जांच कमेटी घटना के कारण, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड के संबंध में जांच कर रही है. घटना की पूरी रिपोर्ट 20 मई को आएगी. इसमें घटना क्यों हुई?, साथ ही भविष्य में इस तरह की आग लगने की घटनाओं को रोकने पर क्या कदम उठाया जाए? यह भी कमेटी सलाह देगी.

पढ़ेंः ​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, जलकर खाक हुआ थर्ड एसी व SLR कोच

कोच की तकनीकी स्थिति देखीः कमेटी के प्रमुख मनोज गुरुमुखी के नेतृत्व में विशेष तकनीकी दल ने कोच की तकनीकी स्थिति देखी. वहीं, अग्निकांड से संबंधित प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की है. घटना से संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए. टीम करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक जांच पड़ताल में जुटी रही है. इसके बाद कर्मचारियों के बयान भी लिए गए हैं.