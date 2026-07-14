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जैसलमेर में मुर्गियों के बाड़े में घुसा छह फीट का कोबरा, पांच मुर्गियां का शिकार

लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव की घटना. स्नैक केचर ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा.

Snake catcher Vikram Darji catching a cobra.
कोबरा को पकड़ते स्नैक केचर विक्रम दर्जी (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
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जैसलमेर: जिले के लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में मंगलवार अलसुबह हड़कंप मच गया, जब छह फीट लंबा जहरीला कोबरा एक घर के मुर्गियों के बाड़े में घुस गया. सांप को देखकर परिवार में अफरा-तफरी मच गई. लोग स्थिति को समझते और कोई उपाय करते, तब तक कोबरा बाड़े में पांच मुर्गियों को शिकार बना चुका था. घटना की सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे.गांव में दहशत फैल गई.

वन विभाग को दी सूचना, नहीं पहुंची टीम: घटना के तुरंत बाद परिजनों ने लाठी वन विभाग को सूचना देकर सहायता मांगी. ग्रामीणों के अनुसार काफी देर तक विभागीय टीम का इंतजार किया गया, लेकिन कोई कर्मचारी या रेस्क्यू दल मौके पर नहीं पहुंचा. इसके बाद परिवार ने स्थानीय वन्यजीव प्रेमी एवं स्नैक केचर विक्रम दर्जी से संपर्क किया. सूचना मिलते ही विक्रम तुरंत केरालिया पहुंचे और कोबरा को सुरक्षित पकड़ने का अभियान शुरू किया.

कोबरा को पकड़ते स्नैक केचर (ETV Bharat Jaisalmer)

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आक्रामक कोबरा का रेस्क्यू रहा चुनौतीपूर्ण :स्नैक केचर विक्रम दर्जी ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा कोबरा लगातार फुफकारता रहा. सांप आक्रामक मुद्रा में होने के कारण उसे पकड़ना आसान नहीं था. विक्रम ने काफी देर प्रयास किया. आखिर कोबरा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से पकड़ लिया. रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

प्राकृतिक आवास में छोड़ा कोबरा: सुरक्षित रेस्क्यू के बाद कोबरा को आबादी से दूर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया, ताकि जंगल में सामान्य रूप से रह सके. वन्यजीव प्रेमियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी जहरीले या वन्य जीव के दिखाई देने पर उसे मारने की बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यूकर्ता या वन विभाग को सूचना दें.

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ग्रामीणों ने जताई नाराजगी: कामधेनु सेना के केरालिया ग्राम अध्यक्ष रणवीर सिंह भाटी ने बताया कि वन विभाग को समय पर सूचना देने के बावजूद टीम का मौके पर नहीं पहुंचना चिंता का विषय है. उनका कहना था, यदि प्रशिक्षित स्नैक केचर समय पर नहीं पहुंचते तो किसी व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था. ग्रामीणों ने मांग की कि वन विभाग ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रभावी व्यवस्था करे.

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HUNTED FIVE CHICKENS
SNAKE CATCHER CARRIED OUT RESCUE
6 FOOT COBRA ENTERS CHICKEN COOP
मुर्गियों के बाड़े में घुसा कोबरा
SIX FOOT COBRA CAUGHT IN JAISALMER

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