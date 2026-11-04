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Fly Ash Transportation : रेलवे से 90 ट्रक जितना माल एक बार में, किराया व पॉल्यूशन भी कम...एक रैक का इन्वेस्टमेंट करोड़ों में

फ्लाई ऐश परिवहन में बल्कर वर्सेस रेलवे वैगन... ( ETV Bharat Kota )

कोटा: हाड़ौती में बड़ी संख्या में थर्मल प्लांट्स हैं. इन थर्मल प्लांट्स में 5500 मेगावाट से ज्यादा बिजली कोयले से बनाई जा रही है. बड़ी संख्या में फ्लाई ऐश भी बनती है. इस फ्लाई ऐश का उपयोग भी सीमेंट फैक्ट्रियां लंबे समय से कर रही हैं, जिनका बल्करों में भरकर वर्तमान में सीमेंट प्लांट तक ले जाया जा रहा था, लेकिन अब रेलवे भी इस ट्रांसपोर्टेशन में उतर गया है. जिसके लिए अलग तरह की मालगाड़ी की वैगन तैयार कर ली है, जिनके जरिए इस फ्लाई ऐश को परिवहन किया जाएगा. जिससे रेलवे को फायदा भी होगा, दूसरी तरफ सीमेंट फैक्ट्री को भी कम लागत में सही समय पर माल मिल जाएगा. ऐसे में कम लागत पर्यावरण का बचाव और सीमेंट फैक्ट्री को कम समय में माल भी मिल जाएगा.

मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में यह पहल रेलवे की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने यह काम किया है. जिसमें छबड़ा थर्मल पावर प्लांट और निजी सीमेंट प्लांट से समन्वय किया है. रेलवे को हर मालगाड़ी से 18 लाख रुपए मालभाड़ा मिल रहा है. फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कोटा के हेमेंद्र गर्ग अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं. उनका कहना है कि कोटा में भी रेलवे मालगाड़ियों के जरिए परिवहन शुरू कर रहा है.

हालांकि, यह परिवहन पहले से कई सीमेंट फैक्ट्री में यूपी और मध्य प्रदेश से हो रहा है. वहां से बड़ी संख्या में मालगाड़ियों के जरिए फ्लाई ऐश सीमेंट प्लांट में पहुंच रही है, लेकिन उनका साफ मानना है कि काफी कम समय में राख का बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. क्योंकि एक बल्कर में जहां पर 40 से 45 टन माल ही आता है, जबकि एक मालगाड़ी 4000 टन माल ले जाएगी. ऐसे में करीब 90 बल्कर जितना माल लेकर जाएंगे, उतना एक मालगाड़ी ले जाएगी. पढ़ें : मालभाड़े से मालामाल हुआ रेलवे, अक्टूबर में 2.806 मिलियन टन माल लदान के साथ तोड़ा 5 साल पुराना रिकॉर्ड रेलवे के 18 तो बल्कर से 58 लाख : रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे ने वर्तमान में छबड़ा से राजसमंद राख भेजी है, जिसमें 4000 टन राख भेजी गई है. इसका किराया महज 18 लाख रुपए वसूल गया है. चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने वाले उमेश शारदा का कहना है कि 900 प्रति टन में छबड़ा थर्मल से बल्कर निंबाहेड़ा में सप्लाई दे रहे हैं. यह करीब 400 किलोमीटर के आसपास है. एक बल्कर का चक्कर 45 से 50 टन माल लेकर आता है और इसके 45000 रुपए के आसपास भाड़ा बैठता है. वहीं, राजसमंद की बात की जाए तो वह करीब 500 किलोमीटर है, क्योंकि उदयपुर होकर ही जाना पड़ रहा है. ऐसे में वहां का भाड़ा 1300 प्रति टन बैठ रहा है. जिसके अनुसार करीब 65000 हजार प्रति चक्कर का भाड़ा लग रहा है. बल्कर से रेलवे की एक रैक के बराबर माल पहुंचाने के लिए करीब 90 चक्कर लगाने होंगे. उनके अनुसार 58 लाख रुपए के आसपास खर्चा होगा, जबकि रेलवे का खर्चा 18 लाख है. बल्कर से तीन गुना से भी ज्यादा किराया लग रहा है.