दिल्ली में घटे चोरी और सेंधमारी के मामले पर गाड़ियों पे अब भी चोरों की नजर, जानें क्या कहते हैं पुलिस के आंकड़े
दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस में की गई शिकायतों में ज्यादातर एफआईआर ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की गई हैं.
Published : January 22, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में अपराध नियंत्रण व सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की रणनीति के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंधमारी (Burglary) और चोरी (Theft) की विभिन्न श्रेणी के अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अपराध के लगभग हर प्रमुख शीर्षक में साल-दर-साल कमी देखी जा रही है. यह न सिर्फ पुलिस की सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि ई-पुलिसिंग की दिशा में बढ़ते कदम का भी प्रमाण है.
सेंधमारी : साल 2024 में सेंधमारी के मामलों में 8,965 की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन वर्ष 2025 में पुलिस की सतर्कता व प्रभावी गश्त के कारण यह आंकड़ा घटकर 6,617 पर आ गया है. यह गिरावट दर्शाती है कि आवासीय व व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.
घरों में चोरी : घरों में होने वाली चोरी की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है. साल 2023 में जहां 21,641 मामले दर्ज किए गए थे.वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 16,246 रह गई है.
वाहनों की चोरी : वाहन चोरी दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. हालांकि, आंकड़ों के अनुसार इसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है. 2023 में 40,045 वाहन चोरी हुए थे. वर्ष 2023 के मुकाबले 2025 में यह संख्या 35,014 दर्ज की गई है.
अन्य चोरी: अन्य प्रकार की चोरियों में सबसे बड़ी गिरावट आई है. वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 1,58,965 था, जो 2025 में घटकर 1,02,906 रह गया.
ऑनलाइन एफआईआर व तकनीक का है असर: स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच देवेश श्रीवास्तव के मुताबिक इन दर्ज मामलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्यादातर एफआईआर ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की गई हैं. इससे दो बड़े फायदे हुए हैं. पहला नागरिकों को अब थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के कारण डेटा का विश्लेषण आसान हो गया है. जिससे पुलिस को जहां ज्यादा अपराध होते हैं ऐसे स्थानों की पहचान करने व वहां गश्त बढ़ाने में मदद मिली है.
चोरी व सेंधमारी के मामलों में आई यह कमी दिल्ली पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति व आधुनिक तकनीक के समन्वय का परिणाम है. हालांकि संख्या अभी भी हजारों में है, लेकिन ग्राफ का नीचे की ओर जाना जनता के विश्वास को मजबूत करता है. दिल्ली पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी कैमरों के जाल व सामुदायिक पुलिसिं ने भी अपराधियों के हौसले पस्त करने में अहम भूमिका निभाई है.
ये भी पढ़ें:
- दिल्ली: मंगोलपुरी में युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या, घटना CCTV आया सामने
- रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 22 पार्किंग लेवल, क्यूआर कोड से मिलेगी बड़ी राहत
- रचना यादव की हत्या मामला: पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
- ट्यूटर पर चाकू से हमला: आरोपी उसका ही छात्र निकला, यौन शोषण का था बदला