ETV Bharat / state

पहाड़ में बदहाल स्वास्थ्य सेवा की फिर खुली पोल, एंबुलेंस के इंतजाम में 'देरी' से व्यापारी ने तोड़ा दम

युवा व्यापारी नेता का निधन ( फाइल फोटो - Family Member/ETV Bharat )

बेरीनाग: पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत एक और परिवार को अपने जवान बेटे को खोकर चुकानी पड़ी. बेरीनाग में समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण युवा व्यापारी की मौत हो गई. परिजन करीब ढाई घंटे तक 108 एंबुलेंस सेवा का इंतजार करते रहे. जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस खड़ी थी, वहां रात में चालक नहीं होने के कारण उसका संचालन नहीं हो सका. आखिरकार करीब 30 किलोमीटर दूर गणाई गंगोली से एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में व्यापारी ने दम तोड़ दिया.

परिजनों के मुताबिक, रविवार यानी 15 नवंबर की देर शाम करीब 6 बजे बेरीनाग में मूल रूप से बड़ेत निवासी हरीश बाफिला उर्फ हरदा की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें आनन-फानन में सीएचसी बेरीनाग लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने जांच में ऑक्सीजन का स्तर कम पाया और सांस लेने में अत्यधिक परेशानी को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सुविधा वाली 108 एंबुलेंस से ले जाने की सलाह दी.