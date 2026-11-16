पहाड़ में बदहाल स्वास्थ्य सेवा की फिर खुली पोल, एंबुलेंस के इंतजाम में 'देरी' से व्यापारी ने तोड़ा दम
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, बेरीनाग में ढाई घंटे तक 108 एंबुलेंस का इंतजार, 30 किलोमीटर दूर से आई एंबुलेंस, रास्ते में तोड़ा दम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 5:26 PM IST
बेरीनाग: पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत एक और परिवार को अपने जवान बेटे को खोकर चुकानी पड़ी. बेरीनाग में समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण युवा व्यापारी की मौत हो गई. परिजन करीब ढाई घंटे तक 108 एंबुलेंस सेवा का इंतजार करते रहे. जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस खड़ी थी, वहां रात में चालक नहीं होने के कारण उसका संचालन नहीं हो सका. आखिरकार करीब 30 किलोमीटर दूर गणाई गंगोली से एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में व्यापारी ने दम तोड़ दिया.
परिजनों के मुताबिक, रविवार यानी 15 नवंबर की देर शाम करीब 6 बजे बेरीनाग में मूल रूप से बड़ेत निवासी हरीश बाफिला उर्फ हरदा की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें आनन-फानन में सीएचसी बेरीनाग लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने जांच में ऑक्सीजन का स्तर कम पाया और सांस लेने में अत्यधिक परेशानी को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सुविधा वाली 108 एंबुलेंस से ले जाने की सलाह दी.
एंबुलेंस तो खड़ी थी, लेकिन चालक नहीं था: परिजन मरीज को जल्द से जल्द हायर सेंटर पहुंचाने की तैयारी में जुट गए, लेकिन अस्पताल परिसर में खड़ी 108 एंबुलेंस खड़ी होने के बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं. एंबुलेंस की बुकिंग के दौरान पता चला कि रात में चालक उपलब्ध नहीं होने के कारण बेरीनाग की एंबुलेंस नहीं चल सकती. इसके बाद गणाई गंगोली से एंबुलेंस आने की बात कही गई.
30 किमी दूर से आई एंबुलेंस, रास्ते में तोड़ा दम: इधर, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हरीश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उधर परिजन 30 किलोमीटर दूर से एंबुलेंस पहुंचने का इंतजार करते रहे. करीब ढाई घंटे बाद रात साढ़े 9 बजे एंबुलेंस सीएचसी बेरीनाग पहुंची. इसके बाद परिजन उन्हें लेकर हायर सेंटर के लिए रवाना हुए, लेकिन अल्मोड़ा से करीब 10 किलोमीटर पहले एनडीटीडी के पास हरीश ने दम तोड़ दिया. परिवार की उम्मीदें रास्ते में ही टूट गईं.
स्वास्थ्य विभाग और 108 आपातकालीन सेवा के संचालन को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा: घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और 108 आपातकालीन सेवा के संचालन को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है. व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने स्वास्थ्य विभाग और एंबुलेंस सेवा पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए. साथ ही मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
"स्वास्थ्य विभाग और एंबुलेंस व्यवस्था की लापरवाही के कारण युवा व्यापारी को समय पर उपचार के लिए नहीं पहुंचाया जा सका. मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए."- राजेश रावत, अध्यक्ष, व्यापार संघ
एक महीने से रात में बंद पड़ी बेरीनाग की 108 सेवा: बेरीनाग सीएचसी में तैनात 108 एंबुलेंस पिछले करीब एक महीने से चालक की कमी के कारण रात में खड़ी रहती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पूर्व में भी रात्रिकालीन सेवा बंद रहने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ. अब युवा व्यापारी की मौत के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब अस्पताल में एंबुलेंस उपलब्ध है तो चालक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
एंबुलेंस खुद बदहाल, मरीजों की सुरक्षा पर सवाल: जिले में संचालित 108 एंबुलेंस की हालत भी सवालों के घेरे में है. रविवार रात हरीश को लेकर गई एंबुलेंस की स्थिति भी खस्ताहाल बताई जा रही है. उसके टायर घिसे हुए थे और अंदर चार अतिरिक्त टायर रखे हुए थे. जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा से वापसी के दौरान यह एंबुलेंस रास्ते में खराब भी हो गई. ऐसे में आपातकालीन सेवा के नाम पर संचालित वाहनों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं.
क्या बोले पिथौरागढ़ के 108 जिला प्रभारी भास्कर शर्मा?
"वर्तमान में बेरीनाग एंबुलेंस में केवल एक चालक तैनात है. इस कारण रात में एंबुलेंस संचालन में परेशानी हो रही है. वर्तमान में संचालित कंपनी का टेंडर समाप्त हो गया है. एक दिसंबर से नई कंपनी का टेंडर होने के बाद 24 घंटे एंबुलेंस सेवा संचालित की जाएगी."- भास्कर शर्मा, जिला प्रभारी 108, पिथौरागढ़
क्या बोले बेरीनाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेश टम्टा?
"मरीज को किडनी संबंधी परेशानी थी और सांस लेने में भी अत्यधिक दिक्कत हो रही थी. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया था. 108 एंबुलेंस का संचालन कंपनी के अधीन है."- डॉ. देवेश टम्टा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी बेरीनाग
क्या बोले पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जेएस चुफाल?
"बेरीनाग में रात के समय 108 एंबुलेंस संचालित नहीं होने की जानकारी मुझे नहीं थी. किस कारण से सेवा बंद है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. गणाई गंगोली से एंबुलेंस देर से पहुंचने के मामले की भी जांच कराई जाएगी."- डॉ. जेएस चुफाल, मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
आखिर कब सुधरेगी पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था? बेरीनाग की इस घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है. अस्पताल में एंबुलेंस खड़ी होने के बावजूद चालक नहीं, मरीज को रेफर करने के बाद समय पर वाहन नहीं और जिस एंबुलेंस से मरीज को ले जाया गया उसकी हालत भी खराब. ऐसे में सवाल है कि आपातकालीन स्थिति में पहाड़ के मरीज आखिर किस भरोसे रहें? क्या किसी और परिवार को ऐसी व्यवस्था की कीमत अपने प्रियजन को खोकर चुकानी पड़ेगी?
युवा व्यापारी नेता का निधन पर शोक की लहर: बेरीनाग व्यापार संघ के पूर्व महासचिव हरीश बाफिला (उम्र 42 वर्ष) का बिमारी के कारण निधन हो गया है. निधन की जानकारी मिलते ही व्यापारियों समेत विभिन्न संगठनों ने शोक जताया है. हरीश पिछले कुछ समय से बीमार था.
इलाज कराने के बाद तीन पहले ही बरेली से घर लौटा था. रविवार को अचानक तबीयत खराब हुई और हायर सेंटर ले जाने के दौरान अल्मोड़ा के पास निधन हो गया. निधन की सूचना मिलते ही बेरीनाग क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. वहीं, थल रामगंगा तट पर गमगीन माहौल अंतिम संस्कार किया गया.
ये भी पढ़ें-
- पिथौरागढ़ में गर्भवतियों के प्रसव को लेकर हाथ खड़े कर रहे छोटे अस्पताल, मजबूरन ले जाना पड़ा रहा हायर सेंटर
- पिथौरागढ़ जिले में 108 सेवा 'बीमार', एंबुलेंस को खुद 'इलाज' की जरूरत, ऐसे सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था?
- बागेश्वर में दो अस्पतालों से रेफर और 3 घंटे एंबुलेंस की देरी ने ले ली कारोबारी की जान, स्वास्थ्य सेवा पर सवाल
- गैरसैंण में 'बीमार' हुई एंबुलेंस! चार दिन से खराब पड़ी 108 आपातकालीन सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल!