ETV Bharat / state

रायवाला: हरिपुर कला में पार्किंग विवाद में दबंग ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचे भाई-बहन, आरोपी गिरफ्तार

रायवाला थाना क्षेत्र में फायरिंग से दहशत ( Courtesy- local resident )

ऋषिकेश: देहरादून जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. रायवाला के हरिपुर कला में वाहन पार्किंग को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया. गुस्से में आए एक दबंग युवक ने रिवॉल्वर निकालकर चार राउंड फायरिंग कर दी. अचानक गोलियां चलने की आवाज से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई.

रायवाला के हरिपुर कला में ताबड़तोड़ फायरिंग: हरिपुर कला में ताबड़तोड़ फायरिंग होते देख लोग घबराकर अपने घरों में छिप गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से इस घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया. घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष देर रात तक कोतवाली में डटा रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए रायवाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और चार खोखे कारतूस बरामद किए हैं.