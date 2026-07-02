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आफत की बारिश! गौरीकुंड प्रीपेड काउंटर के पास मलबे की चपेट में आई दुकान, केदारनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने अपना रौंद्र रूप भी दिखाना शुरू कर दिया हैं. बुधवार दोपहर से ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही हैं. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बीच गौरीकुंड में प्रीपेड काउंटर के पास अचानक पहाड़ी से मलबा आने के कारण एक दुकान उसकी चपेट में आ गई. गनीमत रही कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने समय रहते सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. सूचना मिलते ही संबंधित विभागों और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने व अनावश्यक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही से बचने की अपील की है.

सोनप्रयाग-मुनकटिया यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर: लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग अवरुद्ध हो गया. सुबह 9:44 बजे सेक्टर अधिकारी सोनप्रयाग ने घटना की सूचना देते हुए बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मार्ग पर पैदल और अन्य आवाजाही को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से रोक दिया है.