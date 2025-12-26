ETV Bharat / state

झालावाड़ में झाड़ियों में मिला नवजात, पुलिस को परिजनों की तलाश

झालावाड़: शहर के भोई मोहल्ला इलाके में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. यहां कोई अज्ञात नवजात को कंटीली झाड़ियों में फेंक गया. झाड़ियों में नवजात खुले आसमान तले खुले बदन जमीन पर रात भर रोता बिलखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना. सुबह सैर पर निकले युवकों को झाड़ियों से रोने की आवाज सुनाई दी. युवकों ने टॉर्च जलाकर झाड़ियां के समीप देखा तो वहां नंगे बदन नवजात जमीन पर रखा था. कड़ाके की ठंड में छोड़े इस नवजात की कराह से युवकों का दिल पसीज गया. युवकों ने नवजात को कपड़े में लपेटा और अस्पताल पहुंचाया. यह सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई.

अस्पताल चौकी इंचार्ज भीम सिंह ने बताया कि नवजात को चिकित्सकों की देख रेख में रखा है. नवजात की हालत स्थिर है. नवजात को लेकर किसी भी अभिभावक ने संपर्क नहीं किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटा रही है. नवजात के अभिभावकों की तलाश की जा रही है.

पढ़ें: नवजात को मुंह में दबाकर ले गया डॉग, लोगों ने पीछा कर छुड़ाया