ETV Bharat / state

झालावाड़ में झाड़ियों में मिला नवजात, पुलिस को परिजनों की तलाश

झाड़ियों में नवजात खुले आसमान तले नंगे बदन जमीन पर रात भर रोता-बिलखता रहा.

Jhalawar Hospital
झालावाड़ अस्पताल (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 12:06 PM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: शहर के भोई मोहल्ला इलाके में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. यहां कोई अज्ञात नवजात को कंटीली झाड़ियों में फेंक गया. झाड़ियों में नवजात खुले आसमान तले खुले बदन जमीन पर रात भर रोता बिलखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना. सुबह सैर पर निकले युवकों को झाड़ियों से रोने की आवाज सुनाई दी. युवकों ने टॉर्च जलाकर झाड़ियां के समीप देखा तो वहां नंगे बदन नवजात जमीन पर रखा था. कड़ाके की ठंड में छोड़े इस नवजात की कराह से युवकों का दिल पसीज गया. युवकों ने नवजात को कपड़े में लपेटा और अस्पताल पहुंचाया. यह सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई.

अस्पताल चौकी इंचार्ज भीम सिंह ने बताया कि नवजात को चिकित्सकों की देख रेख में रखा है. नवजात की हालत स्थिर है. नवजात को लेकर किसी भी अभिभावक ने संपर्क नहीं किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटा रही है. नवजात के अभिभावकों की तलाश की जा रही है.

पढ़ें: नवजात को मुंह में दबाकर ले गया डॉग, लोगों ने पीछा कर छुड़ाया

बाल कल्याणकारी समिति के सदस्य गजेंद्र सेन ने बताया कि भोई मोहल्ला इलाके में नवजात के झाड़ियां में मिलने की सूचना मिली. नवजात को 24 घंटे चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. यदि किसी भी अभिभावक ने संपर्क नहीं किया जाता तो समिति उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी.

पढ़ें:झाड़ियों में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, पास में बैग में रखे थे कपड़े...

Last Updated : December 26, 2025 at 12:43 PM IST

TAGGED:

CASE THAT SHAMES HUMANITY
NEWBORN BABY FOUND IN JHALAWAR
NEWBORN SPENT NIGHT IN BUSHES
नवजात को खुले में छोड़ा
NEWBORN FOUND IN BUSHES IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.