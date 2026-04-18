हादसे को दावlत: मिर्जापुर में रेलवे का कारनामा, बीच सड़क में बिजली पोल छोड़ बना दी सड़क

हादसे को दावlत: मिर्जापुर में रेलवे का कारनामा, बीच सड़क में बिजली पोल छोड़ बना दी सड़क
रेलवे इंजीनियरों ने बीच सड़क में बिजली पोल छोड़कर सड़क बना दी. एक नहीं चार बिजली के पोल बीच सड़क में खड़े दिखाई दे रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 3:33 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में रेलवे विभाग के इंजीनियरों ने बीच सड़क में बिजली पोल छोड़ सड़क बना दी है, जो दुर्घटना का दे दावत दे रहे है. एक नहीं चार बिजली के पोल जगह-जगह बीच सड़क में खड़े दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों ने बिजली के पोल को हटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई है.
मिर्जापुर जनपद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के बाद अब रेलवे के इंजीनियरों का कारनामा सामने आया है. पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बीच सड़क में हैंडपंप को छोड़कर सड़क बना दी थी, तो अब रेलवे के इंजीनियरों ने बिजली के पोल को बीच सड़क में छोड़कर सड़क बना दी है, जो दुर्घटना का दावत दे रहे है एक नहीं बल्कि चार पोल बीच सड़क में खड़े दिखाई दे रहे हैं.
ग्रामीणों ने सड़क से पलटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं.पुरा मामला मझवां विधानसभा के कछवा थाना क्षेत्र के निगतपुर मार्ग का है.
इस मार्ग से वाराणसी और मिर्जापुर के सैकड़ों गांव का आना जाना होता है. हर दिन हजारों लोग सफर करते है. सड़क खराब होने पर ग्रामीणों ने कई बार बनवाने की मांग की थी.
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के पहल पर रेलवे विभाग ने इस सड़क का निर्माण 8 महीने पहले करवाया था, जो बिजली के चार पोल को बिना शिफ्ट किये सड़क का निर्माण कर दिया है अब ग्रामीण इसे हटवाने की मांग कर है.
ग्राम पंचायत चकिया के ग्राम प्रधान पति दयाशंकर सिंह पटेल और ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश सचिव चंद्रभूषण सिंह नहीं बताया कि यह सड़क बनारस से मिर्जापुर को जोड़ता है.
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के पहल पर रेलवे विभाग ने निर्माण कराया है, मगर बिजली के पोल बिना शिफ्ट किये बीच सड़क में छोड़ सड़क बनवा दिया है, अब सड़क में खड़े पोल दुर्घटना के दावत दे रहे हैं, कई बार तो दुर्घटना भी हो गई है.
पोल को हटवाने के लिए ना कोई जनप्रतिनिधि न अधिकारी सुन रहे हैं जब सड़क बन रही थी तो रेलवे विभाग इंजीनियरों ने कहा था सड़क बन जाने दिजिये बाद बिजली पोल हटवा दिया जाएगा, मगर आज तक नहीं हटवाया गया कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.