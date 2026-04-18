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हादसे को दावlत: मिर्जापुर में रेलवे का कारनामा, बीच सड़क में बिजली पोल छोड़ बना दी सड़क

ग्रामीणों ने बिजली के पोल को हटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई है. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में रेलवे विभाग के इंजीनियरों ने बीच सड़क में बिजली पोल छोड़ सड़क बना दी है, जो दुर्घटना का दे दावत दे रहे है. एक नहीं चार बिजली के पोल जगह-जगह बीच सड़क में खड़े दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों ने बिजली के पोल को हटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई है. मिर्जापुर जनपद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के बाद अब रेलवे के इंजीनियरों का कारनामा सामने आया है. पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बीच सड़क में हैंडपंप को छोड़कर सड़क बना दी थी, तो अब रेलवे के इंजीनियरों ने बिजली के पोल को बीच सड़क में छोड़कर सड़क बना दी है, जो दुर्घटना का दावत दे रहे है एक नहीं बल्कि चार पोल बीच सड़क में खड़े दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों ने बिजली के पोल को हटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई है. (ETV Bharat) ग्रामीणों ने सड़क से पलटवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं.पुरा मामला मझवां विधानसभा के कछवा थाना क्षेत्र के निगतपुर मार्ग का है.