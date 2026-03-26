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जैसलमेर में हर्षोल्लास से मनाई गई रामनवमी, मंदिरों में हुई विशेष पूजा-अर्चना

शोभायात्रा में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में सजे बच्चों ने दर्शकों का मन मोह लिया.

Ram Navami in Jaisalmer
शोभायात्रा में शामिल प्रबुद्ध लोग (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
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जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर में रामनवमी का पर्व इस वर्ष श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया. पूरे शहर में आस्था और उल्लास का माहौल देखने को मिला. शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भगवान रामलला की विधिवत पूजा-अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. साथ ही एक धार्मिक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी उपस्थित रहे. सभा में वक्ताओं ने भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया.

शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से भगवान राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी. इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. महिलाएं और बालिकाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए थी. इससे शोभायात्रा का दृश्य अत्यंत आकर्षक और आध्यात्मिक बन गया. पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा फूलों की वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया, जिससे वातावरण और भी पावन हो उठा.

जैसलमेर में हर्षोल्लास से मनाई गई रामनवमी. (ETV Bharat Jaisalmer)

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झांकियों ने मोहा मन, धार्मिक भावनाएं हुईं प्रबल: शोभायात्रा में शामिल विभिन्न आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं. झांकियों में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में सजे बच्चों ने दर्शकों का मन मोह लिया. इन झांकियों के माध्यम से धार्मिक कथाओं और सामाजिक संदेशों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया. कुछ विशेष प्रस्तुतियों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और पूरे माहौल को भावनात्मक बना दिया. हर ओर 'जय श्री राम' के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा शहर राममय नजर आया.

सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम: पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही. शोभायात्रा मार्ग सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया था. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए. प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

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RAM NAVAMI WITH GREAT ENTHUSIASM
WORSHIPED LORD RAMA
RAM NAVAMI IN JAISALMER

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