नूंह के पुन्हाना में सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप, करेले नगर पालिका में गैर हाजिर मिले कर्मचारी

पुन्हाना में सीएम फ्लाइंग के छापे से इलाके में हड़कंप मच गया. कई विभागों में कर्मचारी गैर हाजिर मिले.

CM Flying Squad raids in Punhana
पुन्हाना में सीएम फ्लाइंग का छापा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
नूंहः सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम ने पुन्हाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ चार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान पुन्हाना नगर पालिका कार्यालय में कर्मचारी-अधिकारी गैर हाजिर मिले, कार्यालय में भारी अनियमितता पाई गई, दो प्रदूषण फैला रहे अवैध प्लांट मिले और एक खाद-कीटनाशक की दुकान पर कालाबाजारी पकड़ी गई. सभी मामलों में एक रिपोर्ट बनाकर विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को टीम की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही अधिकारियों-कर्मचारियों से लेकर अवैध धंधेबाजों तक पर गाज गिरने की पूरी संभावना है.

7 कर्मचारी गैरहाजिर मिले: मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले छापेमारी की कार्रवाई नगर पालिका पुन्हाना कार्यालय में की गई. जहां सुबह 9:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले निरीक्षण में कार्यकारी अभियंता जावेद खान सहित कुल 7 कर्मचारी गैरहाजिर मिले. जावेद खान को उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर कई बार फोन किया गया, लेकिन वह कार्यालय नहीं पहुंचे. गैरहाजिर कर्मचारियों में अकाउंटेंट रविन्द्र कुमार, क्लर्क , एक नियमित कर्मचारी और 6 संविदा कर्मचारी शामिल हैं.

पुन्हाना में सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप (Etv Bharat)

शहर की साफ-सफाई व्यवस्था बेपटरीः डीएमसी पोर्टल पर 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 515 शिकायतें/आपत्तियां दर्ज हुईं, जिनमें से 379 अभी भी मंजूर (लंबित) हैं, 106 निरस्त और सिर्फ 9 का ही निपटारा हुआ. नए पीआईडी के लिए 333 आवेदन आए, लेकिन सिर्फ 9 ही जारी किए गए. शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट मिली. कर्मचारियों ने बताया कि कूड़ा उठान का ठेका आर एच लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को गत 8 दिसंबर जारी हुआ है. रिपोर्ट निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को सख्त कार्रवाई के लिए भेजी गई.

बिना वैध दस्तावेज के चल रहा था एलुमिनियम मेल्टिंग प्लांटः दूसरी छापेमारी रहपुआ में अवैध एलुमिनियम मेल्टिंग प्लांट पर हुई, जहां दोपहर 2:30 बजे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूंह के अधिकारी नीरज यादव और उड़न दस्ता के मनोज कुमार की संयुक्त टीम ने यूनिट पर छापा मारा. मौके पर पुराना एल्यूमिनियम कचरा पिघलाकर धुआं उड़ाया जा रहा था, लेकिन वहां कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. विभाग ने मौके पर निरीक्षण फॉर्म भरा और नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी.

अवैध चूरा प्लांट मिलाः तीसरी कार्रवाई गौधोला में मरे पशुओं की हड्डियों से चूरा बनाने वाले प्लांट पर की गई. प्लांट पर संचालक आशीफ और इलियास मौजूद थे. यहां मरे हुए मवेशियों की हड्डियों से मुर्गी दाने का चूरा तैयार किया जा रहा था. प्रदूषण विभाग की कोई अनुमति नहीं थी. प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी नीरज यादव ने अलग से रिपोर्ट बनाई और संचालक को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

खाद-बीज भंडार का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिशः इसी प्रकार शिकरावा में खाद-कीटनाशक की दुकान पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग नूंह के अधिकारी परमेश्वरन को साथ लेकर उड़नदस्ता की टीम ने दराब खाद-बीज भंडार पर छापा मारा. ऑनलाइन रिकॉर्ड में स्टॉक शून्य दिखाया गया था, लेकिन मौके 32 बोरी यूरिया, अमोनियम फास्फेट सल्फेट 32 बोरी, डीएपी 2 बोरी, कीटनाशक 18 कट्टे बिना लाइसेंस अनुमति के मिले. स्टॉक देखते ही दुकान मालिक दराब मौके से फरार हो गया. कृषि विभाग ने पूरा माल जब्त कर स्पॉट मेमो बनाया और दुकान का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर दी.

