नगर निकाय चुनाव 2026: बहरोड़ में भाजपा बैठक में दिखे मतभेद, एक दूसरे पर छोड़े शब्दों के तीर
मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखनी शुरू की तो माहौल गरमा गया.
Published : August 26, 2026 at 10:57 AM IST
बहरोड़: प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई है. टिकट के दावेदार जहां अपनी उम्मीदवारी की जुगाड़ में लगे हैं. वहीं दोनों प्रमुख दल जीत की क्षमता एवं जमीन पर पकड़ जैसे फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी बनाने की कोशिश में है. इस बीच बहरोड़ में नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा में टिकट वितरण को लेकर खींचतान तेज हो गई. भाजपा बैठक में टिकट को लेकर नेताओं में मतभेद खुलकर सामने आए. पर्यवेक्षक और विधानसभा प्रभारी की मौजूदगी में नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप जड़े. मंच से कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखनी शुरू की तो माहौल गरमा गया.
बहरोड़ में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. शानू यादव ने टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने बहरोड़ विधायक की ओर इशारा करते हुए कहा, पार्टी के कई कार्यकर्ता कई साल से संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं. ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया तो गलत होगा. उन्होंने टिकट वितरण में पुराने और मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करने की वकालत की. इस पर विधायक के बेटे डॉ. मोहित यादव ने कहा, टिकट उसी को मिलना चाहिए जो चुनाव जिताने की क्षमता रखता हो और संगठन के लिए लंबे समय तक काम कर सके. अगर योग्य और जिताऊ उम्मीदवार के टिकट के लिए उन्हें मुख्यमंत्री तक से भी लड़ना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे.
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पर्यवेक्षक की नसीहत से मामला शांत: बयानबाजी के बीच बहरोड़ पर्यवेक्षक एवं अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा, जिस तरह से बैठक में आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस तरह से संगठन नहीं चलेगा. भाजपा में सभी कार्यकर्ता बराबर हैं. टिकट का फैसला पार्टी के सर्वे तथा जीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा. पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने पर विचार करेगी. किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नारेबाजी को भी उन्होंने गलत बताया. सिंघल बोले, यह बैठक किसी नेता विशेष के लिए नहीं, बल्कि भाजपा की है. किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में जय-जयकार के बजाय पार्टी के अनुशासन का पालन करें. सिंघल की नसीहत पर बैठक में बयानबाजी एवं एक दूसरे पर तीर चलाने का सिलसिला थमा.
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