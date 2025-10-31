हजारीबाग में दिव्यांग जनों के लिए सेमिनार, दिव्यांगता अधिकारों के लिए जागरुकता और वकालत!
Published : October 31, 2025 at 5:59 PM IST
हजारीबाग: दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाएं. हजारीबाग में दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने और वकालत को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और मुस्कान फाऊंडेशन के सम्मिलित प्रयास से किया गया.
इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना शामिल रहा. सेमिनार का विषय- बाधाओं को तोड़ना: दिव्यांगता अधिकारों के लिए जागरुकता और वकालत था. इस सेमिनार में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉ. बिद्युत रंजन सरंगी, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे.
उन्होंने कहा दिव्यांग व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग हैं. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें शिक्षा, रोजगार और गरिमामय जीवन के समान अवसर प्राप्त हों. यह न केवल संवैधानिक दायित्व है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण का भी प्रश्न है. मुस्कान फाऊंडेशन की ओर से रविशंकर कुमार ने कहा कि दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है.
सेमिनार में समावेशी शिक्षा, रोजगार के अवसर, और सरकारी योजनाओं पर चर्चा की की गई. साथ ही दिव्यांग जनों को कानून में क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं उसे पर चर्चा भी की गयी. दिव्यांग दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसा सेमिनार दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर साबित होता है.
उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक मुख्य धारा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे. दिव्यांग जनों को यह जानना बेहद जरूरी है सरकार ने क्या प्रावधान उनके लिए बनाए हैं.
