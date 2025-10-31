ETV Bharat / state

हजारीबाग में दिव्यांग जनों के लिए सेमिनार, दिव्यांगता अधिकारों के लिए जागरुकता और वकालत!

दिव्यांग जनों के अधिकार के प्रति जागरूक करने और वकालत को लेकर एक दिवसीय सेमिनार ( Etv Bharat )

हजारीबाग: दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाएं. हजारीबाग में दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने और वकालत को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और मुस्कान फाऊंडेशन के सम्मिलित प्रयास से किया गया.

इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना शामिल रहा. सेमिनार का विषय- बाधाओं को तोड़ना: दिव्यांगता अधिकारों के लिए जागरुकता और वकालत था. इस सेमिनार में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉ. बिद्युत रंजन सरंगी, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे.

हजारीबाग में दिव्यांग जनों के लिए सेमिनार का आयोजन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा दिव्यांग व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग हैं. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें शिक्षा, रोजगार और गरिमामय जीवन के समान अवसर प्राप्त हों. यह न केवल संवैधानिक दायित्व है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण का भी प्रश्न है. मुस्कान फाऊंडेशन की ओर से रविशंकर कुमार ने कहा कि दिव्यांग जनों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है.