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गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसा, कई फीट गहरा हुआ गड्ढा; वीडियो वायरल होने के बाद आनन-फानन में मरम्मत

गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 423.6 के पास प्रयागराज जाने वाली लेन पर सड़क का धंसा एक हिस्सा रिपेयर कर दिया गया.

GANGA EXPRESSWAY DAMAGE
उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसा, (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
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उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. उन्नाव में प्रयागराज की ओर जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 423.6 के पास एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अचानक धंस गया. सड़क के धंसने से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 423.6 के पास प्रयागराज जाने वाली लेन पर सड़क का एक हिस्सा नीचे की ओर धंस गया. सड़क के बीचोंबीच कई फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है.

गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसा. (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया. वायरल वीडियो में एक्सप्रेसवे की सतह पर बने गड्ढे और उसके आसपास क्षतिग्रस्त हिस्से को देखा जा सकता है.

बताया जा रहा है कि सड़क धंसने की जानकारी मिलते ही संबंधित कार्यदायी संस्था के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. क्षतिग्रस्त हिस्से की घेराबंदी कर मरम्मत का काम शुरू कराया गया.

आरोप है कि शुरुआती तौर पर सड़क के धंसे हुए हिस्से को एक्सप्रेसवे के रंग का शॉल डालकर छिपाने की कोशिश भी की गई. हालांकि, इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे.

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल है. करीब 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया.

यह एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है. यह मेरठ से प्रयागराज तक प्रदेश के कई जिलों को जोड़ता है और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज आवागमन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद सड़क का हिस्सा धंसने की घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और सड़क की मज़बूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

GANGA EXPRESSWAY DAMAGE
उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसा, (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी और महंगी परियोजना में सड़क का इस तरह धंसना गंभीर मामला है. यदि समय रहते क्षतिग्रस्त हिस्से की जानकारी सामने नहीं आती, तो तेज रफ्तार वाहनों के लिए यह बड़ा ख़तरा बन सकता था.

एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति अधिक होने के कारण सड़क पर अचानक बने गड्ढे से हादसे की आशंका बनी रहती है.

फिलहाल कार्यदायी संस्था की ओर से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई जा रही है. सड़क किस वजह से धंसी, इसके पीछे मिट्टी के बैठने, जल निकासी अथवा निर्माण से जुड़ी कोई तकनीकी खामी है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. मामले में जिम्मेदार विभाग और कार्यदायी संस्था की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतज़ार है.

गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बुनियादी ढांचे पर सड़क धंसने की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों और तकनीकी जांच की कितनी सख्ती से निगरानी की गई थी. अब देखना होगा कि जांच में सड़क धंसने की असली वजह क्या सामने आती है और क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है।.पीडा के एई प्रमोद भरती ने बताया कि जो गढ्ढा हुआ था, वह सही हो गया है.

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