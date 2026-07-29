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अयोध्या में राम मंदिर में होगी सचिव की नियुक्ति, जानिये किसके नाम की है चर्चा?

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने बताया कि सचिव के लिए जगदीश आफले के नाम पर सुझाव आए हैं.

अयोध्या में राम मंदिर
अयोध्या में राम मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:33 PM IST

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अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया है. ट्रस्ट ने पहली बार सचिव पद पर नियुक्ति का फैसला किया है. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए लंबे समय से राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े जगदीश आफले के नाम की चर्चा है. उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा 2 सितंबर को किए जाने की संभावना है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास के मुताबिक, राम मंदिर में सभी व्यवस्थाएं परम्परागत रूप से चल रही हैं. आगे भी निरंतर चलती रहें इसके ट्रस्ट अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है. अभी सचिव के लिए जगदीश आफले के नाम पर सुझाव आए हैं. विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही सीईओ और प्रवक्ता की भी नियुक्ति किया जाना है. 2 सितंबर की बैठक में सब साफ हो जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, जगदीश आफले मूलरूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं. राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की शुरुआत से ही वे विभिन्न व्यवस्थाओं और समन्वय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. मंदिर निर्माण परियोजना और ट्रस्ट के कार्यों का उनका व्यापक अनुभव इस नियुक्ति का प्रमुख आधार माना जा रहा है.





चर्चा है कि ट्रस्ट जल्द ही प्रवक्ता पद पर भी निर्णय ले सकता है, ताकि ट्रस्ट की गतिविधियों और आधिकारिक सूचनाओं का बेहतर तरीके से संप्रेषण हो सके. इसके साथ ही ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है. हालांकि, अभी तक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन नियुक्तियों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 2 सितंबर को प्रस्तावित घोषणा के बाद ही नियुक्तियों की औपचारिक पुष्टि होगी.

यह भी पढ़ें : अयोध्या: चंदा चोरी विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का ऐतिहासिक निर्णय! संतों को सौंपी मंदिर की यह जिम्मेदारी, जानिए कौन होगा नया CEO?

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