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पिरान कलियर उर्स में युवती से छेड़छाड़, दो गुटों में हुई जमकर मारपीट, खूब चले लात-घूंसे

उर्स के दौरान हुई मारपीट की घटना ( Courtesy locals )

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में उर्स के दौरान युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. कुछ ही देर में दोनों गुटों में मारपीट होने लगी. इसी बीच किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बताया गया है कि काफी देर तक दोनों गुटों में लात-घूंसे चलते रहे, फिलहाल पुलिस पूरे मामले जांच में जुटी हुई है. पिरान कलियर उर्स में छेड़छाड़ के बाद मारपीट: पिरान कलियर में स्थित दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स/मेले में 26 अगस्त बुधवार को बड़ी रोशनी के मौके पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे और मारपीट होने लगी. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं उर्स/मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. पिरान कलियार उर्स में मारपीट (Courtesy locals)