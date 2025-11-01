फसल के नुकसान को लेकर विधायक और किसान में सवाल-जवाब, थाने तक पहुंची बात, जानिए पूरा मामला
विधायक सी.एल. प्रेमी और एक किसान के बीच बातचीत एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें फसल नुकासान को लेकर सवाल पूछा गया.
Published : November 1, 2025 at 8:17 PM IST
बूंदी: जिले में बरसात की मार से तबाह फसलों और मंडियों में धान के घटते दामों को लेकर किसानों का आक्रोश अब सियासी रंग ले चुका है. केशवरायपाटन क्षेत्र के एक किसान द्वारा विधायक से फसल नुकसान पर सवाल करने का मामला थाने तक पहुंच गया है. विधायक सी.एल. प्रेमी ने किसान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिससे क्षेत्र में किसानों में भारी रोष फैल गया. इसी बीच, शनिवार को विधायक का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया.
शनिवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें केशवरायपाटन विधायक सी.एल. प्रेमी और किसान चंद्रप्रकाश गुर्जर के बीच फोन पर हुई बातचीत सुनाई दे रही है. ऑडियो में किसान फसलों के भारी नुकसान और मंडियों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर विधायक से सवाल करता नजर आता है. कथित रूप से विधायक नाराज हो जाते हैं और तीखे लहजे में जवाब देते हैं.
इसे भी पढ़ें - बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित
किसान नेता गिर्राज गौतम ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई. उन्होंने बताया कि सारसला गांव के युवा किसान चंद्रप्रकाश ने विधायक को फोन पर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों के बर्बादी और मंडियों में किसानों की लूट की जानकारी दी थी. गौतम का आरोप है कि, "विधायक ने किसान को डांटा-डपटा और उल्टे उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी. यह लोकतंत्र में किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास है. जनता को सवाल पूछने का हक है, जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए, धमकाना नहीं."
विधायक ने किया खंडन: मामले में विधायक सी.एल. प्रेमी ने सफाई दी कि उन्होंने किसी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. उन्होंने कहा, "ज्यादा जानकारी आपको पुलिस से मिलेगी." वहीं, कापरेन थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने पुष्टि की कि विधायक सी.एल. प्रेमी द्वारा केशवरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में परिवाद दिया गया था, जिसके आधार पर एक युवक को पाबंद किया गया है.
किसान नेता गौतम ने बताया कि वे खुद चंद्रप्रकाश को लेकर कापरेन थाना पहुंचे थे. किसान चंद्रप्रकाश ने अपनी सफाई में कहा, "मैंने विधायक को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था. कोई गलत बात नहीं की. सुबह बहन ने बताया कि पुलिस घर आई है. मैंने भाई गिर्राज गौतम और अन्य किसानों को बताया, वे पहुंचे और मुझे ले जाने नहीं दिया. बाद में हम थाने गए और पुलिस से बात की."
किसानों की बदतर हालत: गौतम ने क्षेत्र की बदहाली पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं. मंडियों में धान का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है. किसान कई सप्ताह से उचित मूल्य के लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित कर विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए और धान की खरीद 3,200 रुपये प्रति क्विंटल से कम न हो.
इसे भी पढ़ें - धौलपुर में बारिश ने बिगाड़ा फसल का गणित, सरसों की बुवाई पिछड़ी, खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद