ETV Bharat / state

फसल के नुकसान को लेकर विधायक और किसान में सवाल-जवाब, थाने तक पहुंची बात, जानिए पूरा मामला

थाने पहुंचे किसान ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले में बरसात की मार से तबाह फसलों और मंडियों में धान के घटते दामों को लेकर किसानों का आक्रोश अब सियासी रंग ले चुका है. केशवरायपाटन क्षेत्र के एक किसान द्वारा विधायक से फसल नुकसान पर सवाल करने का मामला थाने तक पहुंच गया है. विधायक सी.एल. प्रेमी ने किसान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिससे क्षेत्र में किसानों में भारी रोष फैल गया. इसी बीच, शनिवार को विधायक का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया. शनिवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें केशवरायपाटन विधायक सी.एल. प्रेमी और किसान चंद्रप्रकाश गुर्जर के बीच फोन पर हुई बातचीत सुनाई दे रही है. ऑडियो में किसान फसलों के भारी नुकसान और मंडियों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर विधायक से सवाल करता नजर आता है. कथित रूप से विधायक नाराज हो जाते हैं और तीखे लहजे में जवाब देते हैं. इसे भी पढ़ें - बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित किसान नेता गिर्राज गौतम ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई. उन्होंने बताया कि सारसला गांव के युवा किसान चंद्रप्रकाश ने विधायक को फोन पर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों के बर्बादी और मंडियों में किसानों की लूट की जानकारी दी थी. गौतम का आरोप है कि, "विधायक ने किसान को डांटा-डपटा और उल्टे उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी. यह लोकतंत्र में किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास है. जनता को सवाल पूछने का हक है, जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए, धमकाना नहीं."