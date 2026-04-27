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अलवर में स्कूल वाहिनी के डैशबोर्ड में उठा धुआं, तब वाहन में 15 बच्चे थे...जानिए किनकी सूझबूझ से टला हादसा

अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के शेरावाली चौराहा के पास सोमवार को स्कूल वाहिनी में शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं निकलने लगा. स्कूल वाहिनी में धुआं निकलने से वाहिनी में बैठे बच्चों में हड़कंप मच गया. वाहिनी चालक व स्थानीय लोगों की सूझबूझ से तुरंत बच्चों को वाहिनी से निकाल कर दूर ले गए. इससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के दौरान वाहिनी में करीब 15 बच्चे सवार थे.

स्थानीय व्यक्ति जमनालाल सैनी ने बताया कि सोमवार को दुकान पर कार्य कर रहे थे कि सामने से निकलती हुई स्कूली वाहिनी के डैशबोर्ड में शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं उठता दिखा. इस पर वह लोगों को लेकर तत्काल वाहिनी के पास पहुंचे. तब वाहिनी में 15 बच्चे थे. सभी बच्चों को सूझबूझ के साथ बाहर निकाला. इसके बाद वाहिनी चालक व स्थानीय लोगों ने डैशबोर्ड पर पानी डालकर धुंए पर काबू पाया. स्कूल वाहन के ड्राइवर मुकेश मीणा ने बताया कि छुट्टी के बाद बच्चों को मोती का नगला छोड़ने जा रहा था. उससे पहले ही वाहिनी में धुआं उठने लगा.

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