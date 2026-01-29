ETV Bharat / state

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़: बूंदी में लगातार दूसरी बार स्कूल वैन में आग

बूंदी में एलपीजी सिलेंडर वाली वैन को बालवाहिनी के रूप में काम में लेने के मामले सामने आए हैं.

school van caught fire
स्कूल वैन से बच्चों को उतारता चालक (Etv Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 4:29 PM IST

बूंदी: गत दिनों ईटीवी भारत की पड़ताल में नागौर में एक मामला सामने आया था, जिसमें एंबुलेंस एलपीजी गैस के सहारे चल रही थी. एंबुलेंस में अन्य सुरक्षा मानक भी पूरे नहीं थे. अब ऐसा ही मामला बूंदी जिला मुख्यालय में सामने आया है. यहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर कठघरे में खड़ी नजर आ रही है. शहर के मीरा गेट के पास जैत सागर रोड पर एक निजी स्कूल की वैन में अचानक आग लग गई. यह वैन एलपीजी गैस के सहारे चल रही थी. वैन में आग से बच्चे घबरा गए. माहौल को दहशत में फैल गई. हालांकि छात्र-छात्राओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

बीते आठ दिनों में स्कूल वैन में आग लगने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 21 जनवरी को बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर भी एक स्कूल वैन में आग लग चुकी है. गुरुवार को हुए हादसे में वैन में एलपीजी गैस सिलेंडर लगा हुआ था, जो किसी भी समय बड़े विस्फोट का कारण बन सकता था, जैसे ही वैन जैत सागर रोड पर आगे बढ़ी, अचानक बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और वाहन के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा. चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोका और एक-एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. बच्चों के बाहर निकलते ही आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े और पानी व उपलब्ध संसाधनों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. कुछ मिनट की भी देरी हो जाती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे.

बूंदी में लगातार दूसरी बार स्कूल वैन में आग. (Etv Bharat Bundi)

आठ दिन में दूसरी घटना: जिले में संचालित कई निजी स्कूल वाहन न तो नियमित जांच के दायरे में हैं और न ही सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं. बिना फिटनेस, बिना परमिट और अवैध रूप से गैस किट या एलपीजी सिलेंडर लगे वाहन बच्चों की जान से खुला खिलवाड़ कर रहे हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार विभागों की ओर से समय रहते सख्ती क्यों नहीं बरती गई.

परिवहन विभाग ने शुरू की धर-पकड़: इन घटनाओं के बाद परिवहन विभाग चेता और अवैध वाहनों पर कार्रवाई की. जिला परिवहन अधिकारी सौम्य शर्मा ने कहा कि बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में 'बालवाहिनी' का परमिट जरूरी है. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग और सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. जिन स्कूलों के पास 'बालवाहिनी' का वैध परमिट नहीं है, उनके वाहनों की फिटनेस जांच के बाद सीधे आरसी निलंबित की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अवैध गैस सिलेंडर, बिना फिटनेस और बिना परमिट चल रहे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. परिवहन विभाग की टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से धर-पकड़ में जुटी हुई है.

बालवाहिनी में सुरक्षा उपकरण जरूरी: जिला परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे ये सुनि​श्चित करें कि बाल वाहिनी हर दृष्टि से सुरक्षित हों. वाहन का 'परिवहन यान' की श्रेणी में पंजीकृत होना, विद्यालय से अनुबंधित होना, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी खिड़की जैसे सुरक्षा उपकरणों से लैस होना अनिवार्य है. साथ ही फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन और आरसी जैसे सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए.

