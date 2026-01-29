ETV Bharat / state

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़: बूंदी में लगातार दूसरी बार स्कूल वैन में आग

बूंदी: गत दिनों ईटीवी भारत की पड़ताल में नागौर में एक मामला सामने आया था, जिसमें एंबुलेंस एलपीजी गैस के सहारे चल रही थी. एंबुलेंस में अन्य सुरक्षा मानक भी पूरे नहीं थे. अब ऐसा ही मामला बूंदी जिला मुख्यालय में सामने आया है. यहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर कठघरे में खड़ी नजर आ रही है. शहर के मीरा गेट के पास जैत सागर रोड पर एक निजी स्कूल की वैन में अचानक आग लग गई. यह वैन एलपीजी गैस के सहारे चल रही थी. वैन में आग से बच्चे घबरा गए. माहौल को दहशत में फैल गई. हालांकि छात्र-छात्राओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बीते आठ दिनों में स्कूल वैन में आग लगने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 21 जनवरी को बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर भी एक स्कूल वैन में आग लग चुकी है. गुरुवार को हुए हादसे में वैन में एलपीजी गैस सिलेंडर लगा हुआ था, जो किसी भी समय बड़े विस्फोट का कारण बन सकता था, जैसे ही वैन जैत सागर रोड पर आगे बढ़ी, अचानक बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और वाहन के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा. चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोका और एक-एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. बच्चों के बाहर निकलते ही आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े और पानी व उपलब्ध संसाधनों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. कुछ मिनट की भी देरी हो जाती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे. बूंदी में लगातार दूसरी बार स्कूल वैन में आग. (Etv Bharat Bundi) पढ़ें: पड़ताल : नागौर में प्रसूताओं की जान से खिलवाड़, LPG पर दौड़ रहीं जननी सुरक्षा की एम्बुलेंस