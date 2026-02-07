कोटा में स्कूली छात्र ने की आत्महत्या, पुराने विवाद में दो स्टूडेंट से मारपीट
कोटा जिले में स्कूली छात्रों से जुड़े दो मामले सामने आए हैं.
February 7, 2026
कोटाः शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 11वीं में पढ़ रहे एक छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. वही, दूसरी तरफ दो स्कूली छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है. इसमें दोनो छात्र घायल हो गए हैं.
शहर के उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक बॉडी मिली है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में सामने आया कि 11 वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट ने आत्महत्या की है. यह गोविंद नगर निवासी है. घटना के थोड़ी देर बाद उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे. थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि छात्र स्कूल से घर पर आया था. इसके 20 मिनट बाद निकल गया, संभवतः छात्र घर पर हुई कहासुनी के बाद ही निकला था. घटना के कारणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. उन्होंने कहा कि इस मामले में परिजनों से बातचीत की जाएगी. जांच के बाद ही सब सामने आएगा. छात्र के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.
दो छात्रों से मारपीटः वहीं, दुसरा मामला जिले के चेचट थाना इलाके का है. यहां स्कूल के बाहर दो छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह गोदारा का कहना है कि घटनाक्रम दोपहर 2 बजे के आसपास का है. स्कूल में विदाई समारोह आयोजित था. इसके बाद बच्चे बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से ही वहां मौजूद सचिन नाम के युवक ने दोनों पर हमला कर दिया.
इसमें एक युवक की छाती पर धारदार हथियार से चोट लग गई, जबकि दूसरे के नाक पर मुक्का मारा गया था. इससे उसकी हड्डी टूटने की आशंका है. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक छात्र को डिस्चार्ज कर दिया, जबकि दूसरे को झालावाड़ रेफर किया है. पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश या कहासुनी के बाद ही घटनाक्रम को युवक ने अंजाम दिया है. दोनों घायल छात्र 17 व 19 साल के हैं, जबकि हमला करने वाला युवक सचिन भी चेचट में ही टायर पंचर की दुकान को संचालित करता है. दोनों छात्रों का मेडिकल मुआयना करवा दिया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है.