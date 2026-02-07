ETV Bharat / state

कोटा में स्कूली छात्र ने की आत्महत्या, पुराने विवाद में दो स्टूडेंट से मारपीट

पुलिस थाना उद्योगनगर. ( ETV Bharat kota )

कोटाः शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 11वीं में पढ़ रहे एक छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. वही, दूसरी तरफ दो स्कूली छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है. इसमें दोनो छात्र घायल हो गए हैं. शहर के उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक बॉडी मिली है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में सामने आया कि 11 वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट ने आत्महत्या की है. यह गोविंद नगर निवासी है. घटना के थोड़ी देर बाद उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे. थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि छात्र स्कूल से घर पर आया था. इसके 20 मिनट बाद निकल गया, संभवतः छात्र घर पर हुई कहासुनी के बाद ही निकला था. घटना के कारणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. उन्होंने कहा कि इस मामले में परिजनों से बातचीत की जाएगी. जांच के बाद ही सब सामने आएगा. छात्र के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. पढ़ेंः कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, 2 साल से JEE की तैयारी कर रहा था हरियाणा का सरताज