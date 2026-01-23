ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के इस स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप; जांच में जुटी साइबर सेल

नोएडा में शुक्रवार को एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है.

नोएडा में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
नोएडा में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 11:30 AM IST

Updated : January 23, 2026 at 11:47 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बार भी धमकी मेल के माध्यम से दी गई है. सूचना मिलते ही तत्काल नोएडा कमिश्नरेट पुलिस स्कूल परिसर में सर्च अभियान चला कर जांच की. पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वॉड की मदद से भी सर्च अभियान चलाया. जानकारी के मुताबिक नोएडा सेक्टर-168 स्थित शिव नादर स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली.

बम धमकी के बाद मचे हड़कंप के बीच बच्चों को सुरक्षित घर वापस भेजा गया है. गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस इस धमकी के बाद अलर्ट मोड में है. स्कूल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. पुलिस और प्रशासन ने अभिभावकों से पैनिक न करने और संयम बरतने की अपील की है.

वहीं, शिव नादर स्कूल की प्रिंसिपल अंजू सोनी ने कहा कि बम की धमकी के मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई. जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है. मामले में उन्होंने अभिभावकों से सहयोग और समझदारी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा स्कूल के लिए सबसे अहम है. इसके लिए स्कूल को खाली कराने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने में सहयोग करें. बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि नोएडा पुलिस की साइबर सेल इस मामले में सक्रिय हो गई है. जिस ईमेल आईडी से यह धमकी भेजी गई है, उसके आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रेस किया जा रहा है, ताकि धमकी देने वाले का पता लगाया जा सके. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश. हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों (जैसे एमिटी और स्टेप-बाय-स्टेप) को इस तरह की होक्स कॉल्स (Hoax calls) और फर्जी ईमेल मिले हैं. हालांकि पुलिस हर सूचना को गंभीरता से ले रही है और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

Last Updated : January 23, 2026 at 11:47 AM IST

