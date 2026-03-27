पुष्कर में रूसी साध्वी की अनूठी तपस्या, 9 दिन लगातार खड़े रहकर की साधना, जानिए वजह
रूसी साध्वी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ पुष्कर में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार खड़े रहकर खड़ेश्वरी तपस्या कर रही हैं.
Published : March 27, 2026 at 10:09 PM IST
अजमेर: तीर्थराज गुरु पुष्कर में रूसी महिला नवरात्र में 9 दिन खड़ी रहकर हठ योग कर रही है. उनका हठ योग एक तरह की तपस्या है. रूसी महिला 17 साल से भारत में है. सनातन धर्म से प्रभावित होकर पहले वह अघोरी बनी, बाद में नाथ संप्रदाय से जुड़ गईं. नाथ सम्प्रदाय की परंपराओं को निभाते हुए रूसी महिला साध्वी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ बन गई. 52 शक्ति पीठ की यात्रा पर निकली साध्वी योगिनी चार माह से पुष्कर में है और नवरात्रा के पहले दिन से खड़े रहकर अनूठी तपस्या कर रही हैं.
रूसी महिला पुष्कर के पवित्र सरोवर के जयपुर घाट पर बिना बैठे और बिना सोए लगातार खड़े रहकर तप कर रही हैं. उनका यह अनूठी तपस्या चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हुई जो 28 मार्च तक रहेगी. इस तपस्या को वे खड़ेश्वरी नाम बताती हैं. इस कठोर तपस्या में पेड़ से लटका झूला उनके लिए एकमात्र सहारा है. यहीं पर खड़े होकर दिनभर वह मंत्र जाप और ध्यान करती हैं. इस कठोर तपस्या के दौरान वह दिन में केवल एक बार शरीर को ऊर्जा देने के लिए फलाहार करती है. कठिन और अनूठी तपस्या के लिए उनका मन दृढ़ है. हालांकि, उनके पैरों में लगातार खड़े रहने से सूजन आ गई है, लेकिन उनका मनोबल टूटा नहीं है. कल शनिवार को सवा 11 बजे वे अपनी तपस्या से बाहर आएंगी और कन्या भोजन और विशेष पूजा अर्चना के बाद बैठने लगेंगी.
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17 वर्ष पहले आई थी भारत: रूसी महिला योगिनी अन्नपूर्णा नाथ बताती हैं कि 17 वर्ष पहले वह भारत आई थी. यहां वह सनातन धर्म से काफी प्रभावित हुई. पहले वे अघोरी बनने के लिए आगे बढ़ रही थीं, तभी वे नाथ सम्प्रदाय से 10 साल पहले जुड़ गईं. उन्होंने सभी सांसारिक रिश्तों का त्याग कर अध्यात्म की राह चुन ली. तीन वर्षों से वह माता सती के 52 शक्तिपीठ की यात्रा पर हैं. उन्होंने बताया कि वे 35 शक्तिपीठ की यात्रा कर चुकी हैं और इस क्रम में ही वे पुष्कर आई थीं. पुष्कर में 26वां माता का शक्तिपीठ है. पुष्कर आने के बाद रूसी महिला साध्वी अन्नपूर्णा नाथ को यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई. इस कारण वे चार माह से पुष्कर में रहकर साधना कर रही हैं. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी कुछ शक्तिपीठ हैं जहां अभी जाना नहीं हो पा रहा है.
तप से मिलती है आध्यात्मिक ऊर्जा: बातचीत में योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने बताया कि तप और साधना शरीर के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से जोड़ने की आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रक्रिया है. उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कई बार तपस्या के दौरान उन्हें रोना भी आता है, लेकिन मन और मस्तिष्क में शांति और संतोष का भाव रहता है. साधना और तपस्या से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. उन्होंने कहा कि पुष्कर पर्यटन के लिए नहीं है यहां आध्यात्म है. यहां की मर्यादा और गरिमा का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए. उन्होंने बताया कि तत्कालीन सोवियत संघ में उनका जन्म हुआ था और उनका पालन पोषण कजाकिस्तान में हुआ. उनके पास रूसी नागरिकता भी है.
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12 वर्ष तक यह कठोर तप का संकल्प: उन्होंने बताया कि इस कठोर साधना में नवरात्र के 9 दिन तक लगातार खड़े ही रहना होता है. दिनचर्या के कार्य भी खड़े होकर ही करने होते हैं. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने 12 वर्ष तक चैत्र के नवरात्रे में यह कठोर तप करने का संकल्प लिया है. योगी दीपक नाथ बताते हैं कि योगिनी अन्नपूर्णा नाथ 3 वर्षों से यह तपस्या हर नवरात्रि में कर रही हैं. इससे पहले भी वे काशी और उत्तराखंड में यह खड़ेश्वरी तपस्या कर चुकी हैं. साथ ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उन्होंने 21 दिन की जलधारा तपस्या भी की है.
52 में से 35 शक्तिपीठ की कर चुकी हैं यात्रा: रूसी महिला के गुरु नाथ संप्रदाय योगी दीपक नाथ हैं. उन्हीं के सानिध्य में रूसी महिला अनूठी तपस्या कर रही है. योगी दीपक नाथ ने बताया कि वह हरियाणा में अपने गुरु के आश्रम से जुड़े हुए हैं. तपस्या और साधना नाथ संप्रदाय की प्राचीन परंपरा है. नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए सभी योगी और संत इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 52 शक्तिपीठों की यात्रा पर निकले हुए हैं. इस दौरान चार माह पहले उनका पुष्कर आगमन हुआ था. यहां जयपुर घाट पर धूनी खाली देखकर वह यहीं रुक गए. यहां रहकर उन्होंने साधना और भजन शुरू किया. तीन वर्ष पहले नवरात्रा आरम्भ होने से पहले योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने खड़ेश्वरी तपस्या की इच्छा जताई थी और उन्होंने संकल्प लेकर यह कठोर तपस्या शुरू की थी जो अनवरत जारी है.
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