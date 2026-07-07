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सड़क किनारे खड़ी बस से टकराई रोडवेज बस, सात यात्री घायल

ऊंचानगला चौकी प्रभारी एएसआई अजय सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सात घायलों को मौके से अस्पताल लाया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों के अनुसार रोडवेज बस भरतपुर से रूपबास की ओर जा रही थी. बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे. रास्ते में सारस चौराहे से आगे सड़क पर पहले से एक निजी स्लीपर बस खड़ी थी. इसी दौरान रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पीछे से खड़ी बस में जा भिड़ी.

भरतपुरः भरतपुर-रूपबास मार्ग पर मंगलवार को यात्रियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस सड़क किनारे खड़ी एक निजी स्लीपर बस से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में सात यात्री घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं.

कई यात्री सीटों से उछल गएः घायल यात्री सीमा ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ काली बगीची से रोडवेज बस में सवार हुई थी और रूपबास जा रही थी. हादसे से ठीक पहले बस का परिचालक यात्रियों से किराया वसूल रहा था. इसी दौरान अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं. इससे पहले कि चालक बस रोक पाता, रोडवेज बस सीधे आगे खड़ी निजी बस से टकरा गई. हादसे में उसकी बहन को चोटें आई हैं, जबकि उसे भी हल्की चोट लगी है. सीमा ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए. चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यात्रियों को काफी चोट आई हैं.

बस में 40 से 45 यात्री थे सवारः एक अन्य घायल यात्री मुरारी लाल ने बताया कि वे भरतपुर से रोडवेज बस में बैठकर रूपबास जा रहे थे. बस में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे. उन्होंने बताया कि सड़क पर आगे एक बस खड़ी थी और कुछ यात्रियों ने चालक को आवाज लगाकर बस रोकने की चेतावनी भी दी थी. इसके बावजूद चालक समय पर बस नहीं रोक सका और रोडवेज बस सीधे खड़ी बस में जा भिड़ी. हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं. कई लोगों के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी है. टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई और घायल यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया. हादसे की सूचना मिलते ही ऊंचानगला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.