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पलामू में चियांकि से सिंगरा तक 8.88 करोड़ की लागत से बनेगी रोड, पूरा होने पर पथ निर्माण विभाग को होगा ट्रांसफर

पलामू के मेदिनीनगर में चियांकि से सिंगरा तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

A road will be constructed from Chiyanki to Singra in Medininagar of Palamu
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2026 at 8:40 PM IST

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पलामूः जिला के मेदिनीनगर में चियांकि से सिंगरा तक की रोड 8.88 करोड़ की लागत से बनेगी. यह रोड नेशनल हाईवे 39 का हिस्सा हुआ करती थी. नेशनल हाईवे फोरलेन होने के बाद यह यह रोड जर्जर हो गई. एक लंबे समय से इस रोड की बनाने की मांग उठ रही.

पूरे मामले में बीजेपी सांसद विष्णुदयाल राम के पल पर रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू शुरू हुई. फिलहाल यह रोड नेशनल हाईवे का हिस्सा है. रोड बनाने को लेकर नेशनल हाईवे की तरफ से टेंडर निकाला गया. टेंडर के बाद रोड बनाने की निविदा इंडियन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को मिली है. रोड बनने के बाद यह झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो जाएगी.

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की तरफ से बताया गया कि नेशनल हाइवे 39 के तहत पलामू के पोलपोल बाईपास, मेदिनीनगर बाईपास एवं पड़वा रियलाइनमेंट के वन टाइम इम्प्रूवमेंट के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस प्रक्रिया के तहत 16.13 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाना है. इस परियोजना पर 8.88 करोड रुपए की राशि खर्च होगी.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) क्षेत्रीय कार्यालय रांची के द्वारा टेंडर जारी किया गया था. सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि रोड के बनने से आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों, यात्रियों एवं वाहन चालको सहूलियत होगी. सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू के इलाके में आधारभूत संरचना ऑन को बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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पलामू से बीजेपी सांसद वीडी राम
PALAMU MP INITIATIVE
CHIYANKI TO SINGRA ROAD
ROAD IN MEDININAGAR OF PALAMU

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