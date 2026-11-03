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पलामू में चियांकि से सिंगरा तक 8.88 करोड़ की लागत से बनेगी रोड, पूरा होने पर पथ निर्माण विभाग को होगा ट्रांसफर

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के मेदिनीनगर में चियांकि से सिंगरा तक की रोड 8.88 करोड़ की लागत से बनेगी. यह रोड नेशनल हाईवे 39 का हिस्सा हुआ करती थी. नेशनल हाईवे फोरलेन होने के बाद यह यह रोड जर्जर हो गई. एक लंबे समय से इस रोड की बनाने की मांग उठ रही.

पूरे मामले में बीजेपी सांसद विष्णुदयाल राम के पल पर रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू शुरू हुई. फिलहाल यह रोड नेशनल हाईवे का हिस्सा है. रोड बनाने को लेकर नेशनल हाईवे की तरफ से टेंडर निकाला गया. टेंडर के बाद रोड बनाने की निविदा इंडियन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को मिली है. रोड बनने के बाद यह झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो जाएगी.