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रांची में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरुकता अभियान, 'सुरक्षित सफर, सुखद कल' का देंगे संदेश

ट्रैफिक कंट्रोल करते कर्मी ( Etv Bharat )

रांची: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रांची ट्रैफिक पुलिस सोमवार से 4 अक्टूबर 2026 तक 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान चलाएगी.