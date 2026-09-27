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रांची में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरुकता अभियान, 'सुरक्षित सफर, सुखद कल' का देंगे संदेश

रांची में 28 सितंबर से 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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ट्रैफिक कंट्रोल करते कर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 10:34 PM IST

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रांची: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रांची ट्रैफिक पुलिस सोमवार से 4 अक्टूबर 2026 तक 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान चलाएगी.

इस कैंपेन के तहत सातों दिन अलग-अलग सड़क सुरक्षा संदेश जारी किए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमों का पालन करने के साथ-साथ सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है.

सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता

रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अभियान कार्यक्रम में 'सुरक्षित सफर, सुखद कल' का संदेश दिया गया है. अभियान में हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, तेज रफ्तार, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्रियों और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है.

28 सितंबर: हेलमेट पहनें, जीवन बचाएं

अभियान के पहले दिन दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों को आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस का संदेश है कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में सिर की गंभीर चोट से बचाव के लिए जरूरी है. परिवार के लोगों को भी सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा.

29 सितंबर: सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहे

दूसरे दिन कार और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, वाहन में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना सुरक्षा का अहम हिस्सा है. दुर्घटना की स्थिति में सीट बेल्ट चालक और यात्रियों को गंभीर चोट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

30 सितंबर: ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी

तीसरे दिन अभियान का फोकस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले सड़क हादसों पर रहेगा. वाहन चलाते समय फोन पर बात करना, मैसेज करना या सोशल मीडिया देखना दुर्घटना का कारण बन सकता है. ट्रैफिक पुलिस लोगों को संदेश देगी कि वाहन चलाते समय पूरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए.

1 अक्टूबर: तेज रफ्तार पर लगाम

चौथे दिन स्पीड लिमिट का पालन करने की अपील की जाएगी. अभियान के पोस्टर में 60 KM प्रति घंटे की गति सीमा का संदेश दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस का जोर इस बात पर रहेगा कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाकर ही सुरक्षित सफर किया जा सकता है.

2 अक्टूबर: लाल बत्ती का सम्मान

5वें दिन ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने पर जोर दिया जाएगा. लाल बत्ती पार करना न केवल खतरनाक है, बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन भी है. वाहन चालकों से सिग्नल पर रुकने, अपनी बारी का इंतजार करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की जाएगी.

3 अक्टूबर: पैदल यात्रियों का सम्मान

छठे दिन अभियान के तहत पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्रमुखता दी जाएगी. स्कूल जोन और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने का संदेश दिया गया है. वाहन चालकों से पैदल यात्रियों को रास्ता देने और स्कूल-कॉलेज क्षेत्रों में धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की जाएगी.

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रांची ट्रैफिक पुलिस का पोस्टर (Etv Bharat)

4 अक्टूबर: शराब पीकर वाहन न चलाएं

अभियान के अंतिम दिन शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस का संदेश है कि नशे की हालत में वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है. पोस्टर में इसे दुर्घटना का जोखिम बढ़ाने वाला व्यवहार बताते हुए लोगों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है.

सड़क सुरक्षा के पांच प्रमुख नियमों पर भी जोर

ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा के 5 प्रमुख नियमों का पालन करने का संदेश दिया है. इनमें धीरे और सुरक्षित वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाना शामिल है. इसके अलावा लोगों से लेन अनुशासन बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क पर दूसरे वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की गई है.

सिर्फ चालान नहीं, व्यवहार में बदलाव पर जोर

7 दिवसीय अभियान के जरिए ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगी. अभियान का संदेश है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर वाहन चालक, यात्री और पैदल यात्री की साझा जिम्मेदारी है.

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