ETV Bharat / state

हजारों पौधों का खजाना: थार की रेत में पनपी हरियाली की कहानी

बाड़मेर के पहाड़ी इलाके में स्थित मां सती दक्षायणी मंदिर के पास रंग-बिरंगे फूलों की महक और हरी-भरी हरियाली फैली हुई है.

flower garden in the desert
बाड़मेर में फूलों का बगीचा (Etv Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में पानी की किल्लत के चलते जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रही है. यहां फूलों की खेती का सपना पहले लगभग असंभव माना जाता था, क्योंकि रेगिस्तानी जलवायु, कम वर्षा और भूमिगत पानी की कमी के कारण यहां पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ भी उगाना मुश्किल था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से स्थिति बदली. अब यहां गुलाब, गेंदा, जरबेरा जैसी फसलों के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ किस्मों के फूल भी उगाए जा रहे हैं, जो न केवल थार को नया रूप दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.

शहर के पहाड़ी इलाके में स्थित मां सती दक्षायणी मंदिर के पास आज रंग-बिरंगे फूलों की महक और हरी-भरी हरियाली फैली हुई है. यहां कभी सिर्फ कंटीली झाड़ियां और बबूल के पेड़ ही नजर आते थे. अब वहां यह न सिर्फ फूलों का संग्रह है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक जीती-जागती मिसाल भी है. यह चमत्कार किसी बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी योजना का नहीं, बल्कि बाड़मेर निवासी बुजुर्ग वासुदेव जोशी की जिद, लगन और पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम का नतीजा है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: स्कूलों में नक्षत्र वाटिका की योजना, 27 नक्षत्रों के नाम से लगेंगे पौधे

जोशी पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे. वे वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुए. उसके बाद उन्हें कई नौकरियों और संस्थानों से ऑफर मिले, लेकिन उनका मन पर्यावरण कार्य में ही लगा रहा. उन्होंने वर्ष 2010 से ही पर्यावरण के लिए कार्य शुरू कर दिया था. जोशी ने शहर के पहाड़ी इलाके में स्थित मां सती दक्षायणी मंदिर के आसपास के बंजर, बबूल और कंटीली झाड़ियों वाले इलाके को हरा-भरा बनाने का संकल्प मन में लिया और पहले यहां विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पौधे लगाकर उन्हें बड़ा किया. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन विभिन्न स्रोतों से पौधे मंगवाने शुरू किए और कश्मीरी, दक्षिण भारतीय, उत्तरी भारतीय और यहां तक कि विदेशी किस्मों के पौधे लगाए. अब यहां गुलदाउदी, जरबेरा, जेरेनियम, गुड़हल, एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, आर्किड, ऑस्ट्रेलियन डोम्बिया जैसे कई फूल पनप रहे हैं. इसके साथ ही कई औषधीय पौधे और सुगंधित फूलों की महक फैल रही है.

यह भी पढ़ें: जयपुर में देश की पहली नवदुर्गा वाटिका स्थापित, मां दुर्गा के नौ स्वरूपों से जुड़े 9 औषधीय पौधे की वाटिका

उन्होंने बताया कि आज इस बगीचे में 400 से अधिक किस्म के पौधे और फूल हैं, जबकि कुल पेड़-पौधों की संख्या 6 हजार से अधिक पहुंच चुकी है. शुरू में उन्होंने पेड़ लगाए, उन्हें बड़ा किया, फिर फूलों की किस्में जोड़ीं. जोशी बताते हैं कि नहरी पानी ने आधार दिया, लेकिन उनकी मेहनत ने इसे फलदार बनाया. वे रोजाना 7-8 घंटे इन पौधों के बीच बिताते हैं. पांच साल पहले देखभाल के दौरान फिसलने से उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ.

पर्यावरण जागरूकता का अभियान: यह बगीचा अब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि भर नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण जागरूकता का अभियान भी बन गया. पिछले तीन सालों से वे अपने साथियों के साथ 'प्लांट फेस्टिवल' का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोग, स्कूल के बच्चे और पर्यटक शामिल होते हैं. इस फेस्टिवल में पौधे वितरण, रोपण और पर्यावरण शिक्षा पर जोर देते हैं. स्थानीय निवासी धमेंद्र जोशी बताते हैं कि वासुदेव पिछले कई सालों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं. मंदिर के आसपास जहां पहले फूलों का नामोनिशान नहीं था, वहां अब विभिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हैं. 71 वर्ष की आयु में जोशी सुबह से लेकर रात तक पूरे मन से पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं.

इन किस्मों के पौधे और पेड़ हैं बगीचे में: सुदेव जोशी के अनुसार यहां अडेनियम, कैक्टस, आडूसा, लक्ष्मीतरु, निर्गुंडी, लवंग (लौंग), पेंसिल पाइन, लेमन ग्रास, इंसुलिन प्लांट, कोलियस, रोजमेरी, गुग्गल, गुड़मार, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, ड्रैप चांदनी, क्रिसमस कैक्टस, मकोय, अनानास (पाइनएप्पल), लेमन वाइन, लाल सुदर्शन, पत्थरचट्टा, जेरेनियम, अश्वगंधा, केला, क्लैंचा, डेंथस, सदाबहार, गेंदा, स्टीविया, लौंग तुलसी, विक्स तुलसी, अजवाईन, मरुवा, मदर ऑफ मिलेनियम, ब्रह्म तुलसी, एसिस्टेशिया, गुलदाउदी, क्रोटन, चाइनीज मनी प्लांट, बनी ईयर कैक्टस, ओपंटिया कैक्टस, अल्टरनैंथेरा, रक्तपत्ती, जेड प्लांट, वंडरिंग ज्यू, रोहिड़ा, पर्पल हार्ट, एस्पारागस फर्न, ब्रोमेलियाड, क्रिप्टेंथस, जेजे प्लांट, केरिकेचर प्लांट, सांचेविया, डाइफेनबैकिया, मॉन्स्टेरा, अग्लोनिमा, एलोकोसिया, ऐरोहेड, गुडलक बैम्बू प्लांट, फिटोनिया, क्रिसमस ट्री, मोरपंखी, गोल्डन पोथोस, स्नेक प्लांट, फिडिल लीफ फिग, गुलाब, पिपरी, गोरखगंजा, एशियाटिक लिली, ट्यूलिप, हयासिंथ, पेंसिल कैक्टस, अजेलिया, नीर ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, कपूर तुलसी, आर्किड, वाटर प्लांट, हड़जोड़, डोम्बिया, ग्लैडिओलस, चाइनीज ऑरेंज समेत सैकड़ों प्रकार के पौधे, फूल और पेड़ मौजूद हैं.

TAGGED:

EFFORT OF RETIRED EMPLOYEE
400 पौधों की किस्में
THAR DESERT
PLANT FESTIVAL IN THAR
FLOWER GARDEN IN THE DESERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.