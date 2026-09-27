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फरीदाबाद में नमो मैराथन: नशे के खिलाफ लाखों लोगों ने लगाई दौड़, सीएम ने फिटनेस और स्वस्थ्य जीवनशैली का दिया संदेश

नशामुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ फरीदाबाद में उमड़ा जनसैलाब. 1.35 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा.

Namo Marathon in Faridabad
नशा-मुक्त हरियाणा फरीदाबाद नमो मैराथन-2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2026 at 1:51 PM IST

7 Min Read
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फरीदाबादः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सूरजकुंड की ऐतिहासिक धरती से ‘नशा-मुक्त हरियाणा फरीदाबाद नमो मैराथन-2026’ को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "नमो मैराथन में फरीदाबाद की धरती से नशे के खिलाफ आज हरियाणा की बुलंद आवाज उठी है. मैराथन में आगे बढ़ रहे ये कदम केवल सड़क पर दौड़ नहीं रहे, बल्कि नशे के खिलाफ प्रदेश की सामूहिक चेतना और संकल्प को आगे ले जा रहे हैं."

'नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं" मुख्यमंत्री ने कहा कि "आज की यह दौड़ केवल सड़क पर आगे बढ़ने की दौड़ नहीं है, बल्कि यह नशे के खिलाफ सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने की दौड़ है." उन्होंने प्रत्येक धावक, खिलाड़ी, विद्यार्थी, बेटी और स्वयंसेवक का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है. यह हर घर, हर स्कूल और हर गांव की साझा लड़ाई है. उन्होंने माता-पिता और शिक्षकों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने का आग्रह किया.

मैराथन में हिस्सा लेते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

1 लाख 35 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्साः फरीदाबाद में आयोजित इस मैराथन में 1 लाख 35 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और लगभग सभी पंजीकृत प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग लिया. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने सूरजकुंड को नशामुक्ति के सामूहिक संकल्प की विराट तस्वीर में बदल दिया. सुबह से ही आयोजन स्थल पर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

दूरी अलग-अलग, लेकिन मंजिल एक-नशामुक्त हरियाणा: मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. किसी की दूरी अलग थी, किसी की गति अलग थी और उम्र भी अलग-अलग थी, लेकिन सभी की मंजिल एक थी-नशामुक्त हरियाणा.

ये हैं पुरस्कार विजेताः आपको बता दें 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रशांत चौधरी प्रथम,विक्रम सिंह प्रथम रनर-अप‘नशा-मुक्त हरियाणा फरीदाबाद नमो मैराथन-2026’ की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया. 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रशांत चौधरी विजेता, विक्रम सिंह प्रथम रनर-अप तथा अनुज मीणा ने द्वितीय रनर-अप स्थान हासिल किया. वहीं 21.1 किलोमीटर महिला वर्ग में सोनिका विजेता रहीं, जबकि मानव राणा ने प्रथम रनर-अप और भूमिका ने द्वितीय रनर-अप स्थान प्राप्त किया. 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में रोहित कुमार विजेता, गौरव प्रथम रनर-अप और निशांत करहाना द्वितीय रनर-अप रहे. इसी प्रकार 10 किलोमीटर महिला वर्ग में नीरू रानी ने प्रथम स्थान, सोनिया उपाध्याय ने प्रथम रनर-अप तथा रीमा पटेल ने द्वितीय रनर-अप स्थान हासिल किया.

नशे के खिलाफ अभियान, पूरे समाज का साझा संकल्प: यह आयोजन केवल एक दौड़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नशामुक्ति, फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली, युवा शक्ति, सामाजिक एकजुटता और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनसंदेश बनकर सामने आया. बड़ी संख्या में युवाओं ने पूरे जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का संदेश दिया. महिलाओं और बुजुर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी ने भी यह स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा संकल्प है.

'नशा शरीर को कमजोर कर सपनों को छीनता है': मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन में शामिल प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि "हरियाणा की पहचान पसीना, पदक और पराक्रम है. हरियाणा का युवा नशे से नहीं, बल्कि मेहनत, प्रतिभा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से पहचाना जाता है." उन्होंने युवाओं से नशे को दृढ़ता से ‘ना’ कहने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा शरीर को कमजोर करने के साथ-साथ सपनों को छीनता है, परिवार को प्रभावित करता है और समाज को खोखला करता है. उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को नशे में नहीं, बल्कि खेल, शिक्षा, कौशल, रोजगार, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया.

फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का भी दिया संदेश: फरीदाबाद नमो मैराथन ने नशामुक्ति के साथ-साथ फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का भी प्रभावी संदेश दिया. विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी ने यह साबित किया कि स्वस्थ जीवन के लिए उम्र बाधा नहीं है. युवाओं का जोश, महिलाओं का उत्साह और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी आयोजन की विशेष पहचान बनी. मैराथन के माध्यम से लोगों ने नियमित व्यायाम, शारीरिक सक्रियता और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी संख्या में उपस्थित प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की शपथ दिलाई. प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे. इस सामूहिक शपथ ने नमो मैराथन को महज एक खेल आयोजन से आगे बढ़ाकर सामाजिक परिवर्तन और जनजागरूकता के बड़े अभियान का स्वरूप प्रदान किया.

'नशामुक्त हरियाणा हमारा संकल्प है': मुख्यमंत्री ने सामूहिक संकल्प का आह्वान करते हुए कहा न खुद नशा करेंगे, न किसी को करने देंगे. युवा शक्ति को नशे में नहीं, राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे. नशामुक्त हरियाणा हमारा संकल्प है, स्वस्थ हरियाणा हमारी पहचान है और विकसित भारत हमारा लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि "फरीदाबाद से उठी नशामुक्ति की यह आवाज हरियाणा के हर जिले, हर गांव और हर घर तक पहुंचे, यही इस आयोजन की वास्तविक सफलता होगी."

क्या बोले विपुल गोयलः इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ड्रग्स फ्री हरियाणा का मैराथन के माध्यम से संदेश दिया. उन्होंने कहा कि "इस मैराथन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है. मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा नशे के खिलाफ जंग लगातार जारी है."

जनभागीदारी वाला आयोजन बना फरीदाबाद नमो मैराथन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "फरीदाबाद नमो मैराथन में समाज के प्रत्येक वर्ग की जिस प्रकार भागीदारी रही, वह अपने आप में विशेष है. 1.35 लाख से अधिक पंजीकरण, लगभग पूर्ण सहभागिता, युवाओं की बड़ी मौजूदगी तथा महिलाओं और बुजुर्गों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस आयोजन को व्यापक जनभागीदारी वाले उल्लेखनीय आयोजनों की श्रेणी में स्थापित किया है." उन्होंने कहा कि "यह मैराथन केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि इससे निकला संदेश आने वाले समय में भी समाज को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

भारत माता की जय के जयघोष से गूंजा सूरजकुंड: मैराथन के दौरान सूरजकुंड परिसर देशभक्ति और सामाजिक संकल्प की भावना से ओत-प्रोत नजर आया। ‘भारत माता की जय’ के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा. हजारों-लाखों कदम एक साथ आगे बढ़ते हुए स्वस्थ समाज, नशामुक्त युवा और सशक्त राष्ट्र का संदेश दे रहे थे.

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