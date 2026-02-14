ETV Bharat / state

रिपोर्ट ने उड़ाई नींदः राजस्थान में 25 फीसदी अरावली पूरी तरह क्षतिग्रस्त, पूर्व की तरफ बढ़ रहा 'थार'

अरावली के कमजोर होने से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत गंगा के मैदानी इलाकों में थार का खतरा मंडराने लगा है.

जयपुर जिले में अरावली क्षेत्र में खनन के चलते विलुप्त होने की कगार पर पहाड़ियां. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 2:24 PM IST

जयपुर: राजस्थान का सुरक्षा कवच अरावली पहाड़ियों को लेकर सामने आई संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट उन सभी पर्यावरण प्रेमियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो इसे बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं. इस रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान में 25 फीसदी अरावली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि 31 पहाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरावली के कमजोर होने से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत गंगा के मैदानी इलाकों में थार का खतरा मंडराने लगा है.

पिछले दिनों 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर माने जाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अरावली का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. करोड़ों साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंख्ला को बचाने के लिए हर कोई 'सेव अरावली' की मुहिम से जुड़ा हुआ है. इस बीच बीच वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है. इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता राजस्थान को लेकर जताई गई है.

इन जगहों पर खत्म हुई अरावली. (ETV Bharat gfx)

31 पहाड़ियां पूरी तरह समाप्तः संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 1967-68 से लेकर अब तक राजस्थान में 25 प्रतिशत अरावली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और 31 पहाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. इसके कारण अब पश्चिम का थार पूर्व की ओर बढ़ने लग गया है. रिपोर्ट के अनुसार अरावली का 80 फीसदी हिस्सा राजस्थान में आता है. इसमें उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर भीलवाड़ा, झुंझुनू,जयपुर सहित कई अन्य जिले शामिल हैं. अरावली के क्षतिग्रस्त होने के पीछे प्रमुख कारण खनन, अतिक्रमण और वनों की कटाई को माना गया है.

दिल्ली एनसीआर में भी थार का खतराः रिपोर्ट में कहा गया है कि अरावली पर्वतमाला के कमजोर होने से न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और गंगा के मैदानी इलाकों में भी थार का खतरा पैदा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अरावली पर्वतमाला में आई 12 प्रमुख दरारों के चलते थार पूर्व की ओर बढ़ रहा है. ये प्रमुख दरारें अजमेर की मोगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के खेतड़ी और माधौगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैली हुई हैं. इन्हीं कमजोर हिस्सों से होकर थार रेगिस्तान की रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है. संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरावली की रेगिस्तान को रोकने वाली क्षमता में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि इसी दौर में खनन, शहरी विस्तार और वनों की कटाई चरम पर पहुंच गई है.

जानें अरावली के बारे में. (ETV Bharat gfx)

सदन में भी जताई चिंताः राजस्थान विधानसभा के चल रहे मौजूदा बजट सत्र में राज्यपाल के अभी भाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई विधायकों ने अरावली को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान,कांग्रेस विधायक मनीष यादवरीटा चौधरी ने कहा था कि अगर अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान में जीवन नहीं रहेगा, इसीलिए अरावली को बचाने की मुहिम होनी चाहिए.

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सरकार से सवाल किया था कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद सरकार ने अरावली क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए हैं उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए. सरकार पूरी तरह से अरावली को खत्म करने में लगी हुई है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.

अरावली बचाने के लिए जनता उतरी थी सड़कों परः अरावली बचाने के लिए प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान शुरू किए गए थे. सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठनों और ग्रामीणों ने एक बड़ी मुहिम अरावली को बचाने के लिए की थी. कई जगह धरने प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी थी, हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है.

अरावली को नॉन माइनिंग जोन घोषित करेंः संकल फाउंडेशन की रिपोर्ट को लेकर वाटर मैन के नाम से मशहूर पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार का कहना है कि संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट तो यह बात अब कह रही है हम तो यह बात 1978 से लगातार कह रहे हैं. अरावली इको सेंसेटिव रीजन है. हमने 1990 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए माईनिंग पर रोक लगवाई थी, क्योंकि जिस तरह से अरावली नष्ट हो रही है, उस हिसाब से न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थार मरुस्थल पहुंच जाएगा.

अरावली लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, इसीलिए लोग इसके समर्थन में खड़े हुए और दिखा भी दिया कि वो उसके पक्ष में खड़े हैं. हो सकता है कि जन आंदोलन को ठंडा करने के लिए स्टे दिया हो और बाद में वापस माइंनिग शुरू हो जाए. अकेले अलवर जिले में 30 पहाड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अगर ऐसे ही चला रहा तो अरावली बिल्कुल खत्म हो जाएगी. हम तो लंबे समय से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि अरावली को पूरी तरीके से नॉन माइनिंग जोन घोषित किया जाए.

अरावली एक पर्वत माला नहीं बल्कि जीवनः संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारीक का कहना है कि अरावली एक पर्वतमाला नहीं है बल्कि जीवन है. यह हमारे कल्चर का हिस्सा है. यही नहीं कई नदियों की जननी भी अरावली है. चंबल, बनास, लूणी, माही, साबरमती जैसी नदियों की जननी अरावली पर्वत श्रृंखला है. उन्होंने कहा कि अरावली में पूरी तरह से खनन बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा. हजारों साल से अरावली राजस्थान में बसने वाले निवासियों का रक्षा कवच भी रही है, और न केवल मनुष्य बल्कि लाखों जीव जंतु अरावली के गोद में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं.

