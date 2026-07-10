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अजमेर के जेएलएन अस्पताल में जटिल सर्जरी: एक मरीज के एक साथ तीन ऑपरेशन

जेएलएन अस्पताल के सीटीवीएस विभाग ने हादसे में गंभीर घायल मरीज की जटिल सर्जरी कर बचाई जान.

Surgery team with the patient
मरीज के साथ सर्जरी टीम (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में सीटीवीएस विभाग ने मरीज की जटिल सर्जरी कर इतिहास रचा. सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के दाएं फेफड़ों में रक्त और हवा भर गई थी. वही 7 से 10 नंबर की पसलियां भी टूट गई थी. मरीज को सांस लेने में तकलीफ के चलते ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहना पड़ रहा था. छाती में चेस्ट ट्यूब डालने के बाद भी मरीज की स्थिति काफी गंभीर बनी थी. ऐसे में अस्पताल में मरीज के टूटी पसलियों के साथ हर्निया और आंतों के छाती में आकर फेफड़ों से चिपकने का भी ऑपरेशन किया गया. चिकित्सकों का दावा है, ऐसी विश्व स्तरीय जटिल सर्जरी पहली बार जेएलएन अस्पताल में हुई है.

जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया, अस्पताल में सीटीवीएस विभाग ने पहली बार विश्व स्तरीय जटिल सर्जरी की. लमाना निवासी 53 वर्षीय शंकरलाल की बाइक 16 जून को ट्रक से टकरा गई.टक्कर के बाद शंकरलाल ट्रक के साथ दूर तक घसीटते चले गए. मरीज के अंदरूनी हिस्सों में काफी इंजरी थी. सीटीवीएस विभाग के डॉ. तेजकरण सैनी ने सफल सर्जरी की. नतीजन आज मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और डिस्चार्ज होने को है.

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जटिल सर्जरी पर बोले चिकित्सक... (ETV Bharat Ajmer)

गंभीर रूप से जख्मी था शंकरलाल: मरीज का इलाज करने वाले डॉ. तेजकरण सैनी ने बताया, मरीज दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था. उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया. मरीज के फेफड़ों में रक्त और हवा भरी थी. वह सांस नहीं ले पा रहा था. चेस्ट ट्यूब डाली लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ. मरीज को लगातार ऑक्सीजन पर रखा जा रहा था. तीन-चार दिन इंतजार किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया तब सर्जरी का निर्णय लिया. 24 जून को मरीज की सर्जरी हुई. ऑपरेशन टेबल पर पता चला कि मरीज की छाती और पेट के बीच डायाफ्राम में भी इंजरी थी. लिवर, ओमेंटम और आंतें छाती में आकर फेफड़ों से चिपकती हुए थी. सर्जरी कर फेफड़ों को मुक्त कराया. डायाफ्राम में हर्निया था, जिसे रिपेयर किया. टूटी पसलियों को वायर से फिक्स किया. मरीज को 5 से 6 घंटे वेंटिलेटर पर रखा. इसके बाद 5-6 दिन आईसीयू में रखा. फिजियोथेरेपी भी कराई.

चार घंटे चला ऑपरेशन:अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि सर्जरी 4 घंटे चली. इसमें सीटीवीएस विभाग के अलावा एनेस्थीसिया और सर्जरी विभाग की टीम ने भी प्रयास किया. मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में मरीज का इलाज बिल्कुल निशुल्क हुआ. निजी अस्पताल में इस सर्जरी का खर्च करीब 6 लाख रुपए है.

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