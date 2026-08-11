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पहाड़ों और साउथ एशिया की बुलबुल को भाया भरतपुर का जंगल, केवलादेव में दुर्लभ रेड-व्हिस्कर्ड की दस्तक

रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल सामान्य रेड-वेंटेड बुलबुल से थोड़ी बड़ी होती है. इसकी लंबाई करीब 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक बताई गई है.

Red whiskered Bulbul In Keoladev
रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल (लाल मूंछ वाली बुलबुल) (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 9:57 AM IST

4 Min Read
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भरतपुर: साउथ एशिया मूल की केवल पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में अधिक दिखाई देने वाली रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल (लाल मूंछ वाली बुलबुल) इन दिनों भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नजर आई है. मैदानी क्षेत्र में इसकी मौजूदगी ने पक्षी प्रेमियों और विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है. स्थानीय पक्षी विशेषज्ञ ने बताया यह बुलबुल पिछले सप्ताह पार्क के बकालिया पट्ट और एल ब्लॉक क्षेत्र में देखी है.

पक्षी विशेषज्ञ दाऊ दयाल शर्मा ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बुलबुल की तीन प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलती हैं. इनमें रेड-वेंटेड बुलबुल और व्हाइट-चीक्ड बुलबुल यहां अपेक्षाकृत सामान्य हैं, जबकि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल काफी कम दिखाई देती है. इसकी खासियत यह है कि यह आमतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और भोजन की उपलब्धता के आधार पर अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर भी पहुंच सकती है.

दाऊ दयाल शर्मा , पक्षी विशेषज्ञ (ETV Bharat Bharatpur)

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183 मीटर की ऊंचाई पर दिखना खास: उन्होंने बताया कि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल सामान्य तौर पर समुद्र तल से करीब 500 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है. इसके मुकाबले भरतपुर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 183 मीटर है. ऐसे में इस मैदानी क्षेत्र में इसका दिखाई देना अपने आप में असामान्य माना जा रहा है. पक्षी विशेषज्ञ शर्मा के मुताबिक किसी पक्षी का इस तरह अपने सामान्य आवास से काफी नीचे आकर दिखाई देना केवल ऊंचाई के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मजबूत जैव विविधता और बेहतर खाद्य तंत्र की ओर भी संकेत करता है.

जहां भोजन, वहीं ठहराव: उन्होंने बताया कि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल के यहां रुकने का सबसे बड़ा कारण भोजन की उपलब्धता माना जा रहा है. यह मुख्य रूप से लार्वा, कीड़े-मकोड़े और अन्य इंसेक्ट खाती है. मच्छर और मक्खियों के लार्वा समेत कई तरह के कीट इसके भोजन का हिस्सा हैं. इस लिहाज से यह किसानों के लिए भी उपयोगी पक्षी मानी जाती है, क्योंकि यह कई हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती है. पार्क में भोजन और जैव विविधता की स्थिति अनुकूल बनी रहती है तो यह पक्षी यहां कई महीनों तक भी ठहर सकती है. वहीं, भोजन की उपलब्धता प्रभावित होने या किसी तरह का व्यवधान पैदा होने पर यह जल्दी अपना स्थान बदल सकती है. यानी इसका प्रवास केवल मौसम या वातावरण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खाद्य उपलब्धता और जैव विविधता भी इसके ठहराव में अहम भूमिका निभाती है.

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पहचान में आसान, खास निशान: शर्मा ने बताया कि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल सामान्य रेड-वेंटेड बुलबुल से थोड़ी बड़ी होती है. इसकी लंबाई करीब 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक बताई गई है. इसके सिर पर सामान्य बुलबुल की तुलना में स्पष्ट और ऊंची कलगी होती है. गाल के हिस्से में लाल रंग का विशिष्ट निशान इसकी पहचान को आसान बनाता है. इसके सीने पर हल्की धारियां और अपेक्षाकृत लंबी पूंछ भी इसकी खास पहचान हैं. यह बुलबुल अपने आक्रामक व्यवहार के लिए भी जानी जाती है. अपनी टेरिटरी, भोजन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह दूसरी चिड़ियों की दखलंदाजी पसंद नहीं करती. खतरा महसूस होने पर यह तेज आवाज में चेतावनी देती है. इसकी आवाज और व्यवहार से भी इसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिलती है.

दिखाई कम देती है: उन्होंने बताया कि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल पहली बार भरतपुर नहीं आई है. यह समय-समय पर यहां दिखाई देती रही है, लेकिन इसकी संख्या कम होने और जंगल के अपेक्षाकृत घने हिस्सों में रहने के कारण इसे देख पाना आसान नहीं है. कई बार यह लंबे समय तक नजर नहीं आती और कभी-कभी एक-दो महीने तक दिखाई दे सकती है. दाऊदयाल शर्मा के अनुसार, इस बार भी लंबे अंतराल के बाद इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है. ऐसे में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसकी मौजूदगी पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का विषय बन गई है.

रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल के बारे में ये भी जान लीजिए

  • पहाड़ों की मेहमान है ये बुलबुल, लेकिन अब भरतपुर में नजर आई.
  • भरतपुर की ऊंचाई समुद्र तल से 183 मीटर, जबकि रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल 500 से 2000 मीटर पर मिलती है.
  • केवलादेव में बुलबुल की तीन प्रजातियां- रेड-वेंटेड और व्हाइट-चीक्ड बुलबुल आम, जबकि रेड-व्हिस्कर्ड कम दिखाई देती है.
  • ऊंची कलगी और गाल के लाल निशान इसकी पहचान
  • सामान्य बुलबुल से करीब 3-4 सेंटीमीटर बड़ी
  • खतरा महसूस होने पर अलग-अलग तरह की आवाजें निकालना.

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