JEE Main 2026: अब तक रिकॉर्ड 16 लाख आवेदन हुए, कैटेगरी करेक्शन का मौका, जानिए पूरी डिटेल्स

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन में अब तक 16 लाख से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, जो इतिहास में सबसे अधिक है. जनवरी सेशन में 14 लाख 10 हजार कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जबकि अप्रैल सेशन के लिए अब तक 1 लाख 70 हजार से अधिक नए यूनीक कैंडिडेट्स आवेदन कर चुके हैं. अप्रैल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या लगभग 12 लाख से अधिक होने की उम्मीद है. आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 फरवरी है.

27-28 फरवरी को करेक्शन विंडो: निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि छात्रों की मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने छात्र हित में अंतिम करेक्शन का विकल्प देने की घोषणा की है. जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, छात्र करेक्शन के दौरान कोर्स, क्वेश्चन पेपर का माध्यम, स्टेट कोड ऑफ इलेजिब्लिटी, परीक्षा शहर, दसवीं और 12वीं की क्वालीफिकेशन डिटेल्स, जेंडर तथा कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं. यह करेक्शन अवसर 27 और 28 फरवरी को उपलब्ध होगा.

छात्र कर सकते हैं करेक्शन: अमित आहूजा ने आगे कहा कि करेक्शन में कैंडिडेट दसवीं व 12वीं की अकेडमिक डिटेल्स, स्टेट ऑफ इलेजिब्लिटी, जेंडर, परीक्षा का माध्यम, परीक्षा का कोर्स, कैटेगरी और एग्जाम शहर में परिवर्तन कर सकता है. हालांकि, करेक्शन के दौरान छात्र एग्जाम के स्टेट को नहीं बदल सकता. उसे स्थाई और वर्तमान निवास के पते के अनुरूप ही चुनना होगा.