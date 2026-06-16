बाथरूम में निकला बिल्ली जैसी आंखों वाला सांप, चित्तौड़ में दिखा दुर्लभ 'कैट स्नेक'
ये आंशिक विषैला होता है. इंसानों पर इसका असर नहीं होता. यह बेहद शर्मीला और निशाचर होता है.
Published : June 16, 2026 at 4:31 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के प्रतापनगर इलाके में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मकान के बाथरूम में दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखा. परिवार ने तुरंत चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति को सूचना दी. टीम ने देखा तो मौके पर बिल्ली जैसी आंखों वाला दुर्लभ कैट स्नेक था, इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.
चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के मनीष तिवारी ने बताया कि मंगलवार को प्रतापनगर की विश्वनाथ कॉलोनी में मुकेश शर्मा के मकान में सांप दिखा. सांप बाथरूम के बारसौद में था. इसकी सूचना मिलने पर समिति सदस्य मुबारिक खान पहुंचे. सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.
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छह साल में दूसरी बार दिखा: मुबारिक ने बताया कि कैट स्नेक चित्तौड़गढ़ शहर के लिए बेहद दुर्लभ सांप है. वन्यजीव क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है, क्योंकि शहर में दूसरी बार इस 'कैट स्नेक' को रेस्क्यू किया गया है. करीब 6 साल पहले उपलापाड़ा निवासी मुकेश समदानी के घर पर रात 2 बजे यह सांप मनीष तिवारी और निखिल वानखेड़े ने रेस्क्यू किया था.
सावधानी से किया रेस्क्यू: यहां मुकेश शर्मा के मकान में दुर्लभ सांप देखने पर मुबारिक खान ने बिना समय गंवाए अत्यधिक सावधानी और कुशलता से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया. जांच में यह पूरी तरह स्वस्थ निकला. इसकी लंबाई लगभग ढाई फीट (2'6") थी. दुर्लभ सांप को देखने के लिए भीड़ हो गई. रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.
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क्या होता है कैट स्नेक : वन्यजीव प्रेमी मुबारिक खान ने बताया कि इस सांप की आंखें बिल्ली जैसी बड़ी और चमकदार होती हैं. इस कारण इसे 'कैट स्नेक' कहते हैं. ये आंशिक विषैला होता है. इसका विष सिर्फ शिकार के लिए खतरनाक होता है. इंसानों पर इसका असर नहीं होता. यह बेहद शर्मीला और निशाचर यानी रात में निकलने वाला जीव है. चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में इसका पाया जाना और सुरक्षित बचाया जाना पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से उपलब्धि है.
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