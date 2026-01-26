ETV Bharat / state

जैसलमेर में वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक सफलता, दुर्लभ नर स्याहगोश को लगाया गया रेडियो कॉलर

नर स्याहगोश का किया रेस्क्यू ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता की खबर सामने आई है. शाहगढ़ ग्राम पंचायत के गांव क्षेत्र में एक दुर्लभ नर कैराकल (स्याहगोश) को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया. यह ऑपरेशन रात के समय विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी सावधानी के साथ अंजाम दिया गया, ताकि जानवर को किसी प्रकार की चोट या अनावश्यक तनाव न हो. कॉलरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैराकल (स्याहगोश) को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास, जंगल क्षेत्र में वापस छोड़ दिया गया. इस महत्वपूर्ण अभियान में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) की अनुभवी टीम के साथ राजस्थान वन विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल रहे. पूरी टीम ने आधुनिक तकनीक और मानक प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की. रात के अंधेरे में किए गए इस ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन टीम की सूझबूझ और समन्वय से यह पूरी तरह सफल रहा. डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि इस सफल उपलब्धि से स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जैसलमेर एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनकर उभरा है और यह पहल भविष्य में कैराकल जैसी दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक नई दिशा तय करेगी.