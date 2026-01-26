ETV Bharat / state

जैसलमेर में वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक सफलता, दुर्लभ नर स्याहगोश को लगाया गया रेडियो कॉलर

जैसलमेर में दुर्लभ नर कैराकल को रेस्क्यू कर रेडियो कॉलर लगाया गया. इससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखकर संरक्षण रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी.

male caracal rescued
नर स्याहगोश का किया रेस्क्यू (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 8:24 PM IST

जैसलमेर: जिले से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता की खबर सामने आई है. शाहगढ़ ग्राम पंचायत के गांव क्षेत्र में एक दुर्लभ नर कैराकल (स्याहगोश) को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया. यह ऑपरेशन रात के समय विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी सावधानी के साथ अंजाम दिया गया, ताकि जानवर को किसी प्रकार की चोट या अनावश्यक तनाव न हो. कॉलरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैराकल (स्याहगोश) को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास, जंगल क्षेत्र में वापस छोड़ दिया गया.

इस महत्वपूर्ण अभियान में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) की अनुभवी टीम के साथ राजस्थान वन विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल रहे. पूरी टीम ने आधुनिक तकनीक और मानक प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की. रात के अंधेरे में किए गए इस ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन टीम की सूझबूझ और समन्वय से यह पूरी तरह सफल रहा. डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि इस सफल उपलब्धि से स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जैसलमेर एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनकर उभरा है और यह पहल भविष्य में कैराकल जैसी दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक नई दिशा तय करेगी.

दुर्लभ और रहस्यमयी प्रजाति पर फिर से निगरानी: कैराकल को भारत की अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी वन्यजीव प्रजातियों में गिना जाता है. जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका इसका एक अहम प्राकृतिक आवास माना जाता है. लंबे समय बाद इस प्रजाति पर फिर से गहन वैज्ञानिक निगरानी शुरू होना संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है. इससे यह पता चल सकेगा कि कैराकल किन क्षेत्रों में विचरण करता है और उसके लिए कौन से इलाके सबसे सुरक्षित हैं. रेडियो कॉलर की मदद से कैराकल की दैनिक गतिविधियों, मूवमेंट पैटर्न, शिकार व्यवहार और क्षेत्रीय सीमा से जुड़ा महत्वपूर्ण डाटा जुटाया जाएगा. यह डाटा भविष्य की संरक्षण रणनीतियों, आवास प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजनाओं में उपयोगी सिद्ध होगा. वैज्ञानिकों के अनुसार यह जानकारी इस प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

मंत्री संजय शर्मा ने की पुष्टि: राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने ट्वीट कर इस सफल अभियान की आधिकारिक पुष्टि की. उन्होंने इसे जैसलमेर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया और टीम को बधाई दी. इस सफल ऑपरेशन से स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. जैसलमेर एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनकर उभरा है और यह पहल भविष्य में कैराकल जैसी दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक नई दिशा तय करेगी.

