आरएलपी की रैली कल, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, लाखों की भीड़ का दावा
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बुधवार को बीकानेर में विशाल रैली होगी. रैली के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है.
Published : October 28, 2025 at 8:12 PM IST
बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सातवें स्थापना दिवस पर बुधवार को बीकानेर में रैली का आयोजन किया जाएगा. यह रैली बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होगी. इस रैली में लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है. रैली को लेकर आरएलपी के जिला अध्यक्ष दानाराम ने कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है और अब इन दोनों पार्टियों के कुशासन के अंत की शुरुआत इस रैली के माध्यम से होगी. दानाराम ने दावा किया कि इस रैली में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बीकानेर में यह एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी.
आरएलपी के प्रदेश पदाधिकारी विजयपाल पूनिया का कहना था कि यह रैली अपने आप में अलग है और भाजपा-कांग्रेस जैसी रैलियों से इतर है, जहां जनता को बुलाने के लिए पार्टी को भारी संसाधन लगाने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के एक आह्वान पर ही यह रैली आयोजित हो रही है और लाखों की संख्या में लोग गांवों से अपने निजी साधनों से पहुंचेंगे.
युवाओं का भरोसा : आरएलपी नेता मांगीलाल का कहना था कि युवाओं का पूरा भरोसा हनुमान बेनीवाल पर है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में आज तक किसी दूसरे नेता के लिए वैसा जुनून नहीं देखा गया, जो हनुमान बेनीवाल के लिए दिख रहा है.
चुनाव में इस बार होगा बेहतर प्रदर्शन: सीकर से आरएलपी के एक नेता ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी हर बार रैली और जन-आंदोलन में मजबूती से नजर आती है. हालांकि, चुनाव में सीटें न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई बार चुनाव के समय जनता गलती कर देती है, लेकिन इस बार 2028 के चुनाव में आरएलपी के लिए बेहतर परिणाम आएंगे. उन्होंने कहा कि नई पार्टी को खड़ा होने में समय लगता है, लेकिन अब बदलाव की शुरुआत होगी.
बन रहा है डोम: रैली की तैयारियों के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में डोम (शामियाना) तैयार किया जा रहा है और एक हेलीपैड भी बनाया गया है. बेनीवाल दोपहर एक बजे हेलिकॉप्टर से सीधे रैली स्थल पर पहुंचेंगे. रैली में लाखों लोगों के आने के अनुमान को देखते हुए बैठने की विशाल व्यवस्था की जा रही है.