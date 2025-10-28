ETV Bharat / state

आरएलपी की रैली कल, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, लाखों की भीड़ का दावा

आरएलपी रैली की तैयारियां ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सातवें स्थापना दिवस पर बुधवार को बीकानेर में रैली का आयोजन किया जाएगा. यह रैली बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होगी. इस रैली में लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है. रैली को लेकर आरएलपी के जिला अध्यक्ष दानाराम ने कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है और अब इन दोनों पार्टियों के कुशासन के अंत की शुरुआत इस रैली के माध्यम से होगी. दानाराम ने दावा किया कि इस रैली में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बीकानेर में यह एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी. आरएलपी के प्रदेश पदाधिकारी विजयपाल पूनिया का कहना था कि यह रैली अपने आप में अलग है और भाजपा-कांग्रेस जैसी रैलियों से इतर है, जहां जनता को बुलाने के लिए पार्टी को भारी संसाधन लगाने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के एक आह्वान पर ही यह रैली आयोजित हो रही है और लाखों की संख्या में लोग गांवों से अपने निजी साधनों से पहुंचेंगे. आरएलपी रैली की तैयारी (ETV Bharat Bikaner)