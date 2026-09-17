ETV Bharat / state

मां ज्वालामुखी मंदिर परिसर में कथित रूप से युवक ने खुद को लगाई आग, 70 फीसदी झुलसा

मां ज्वालामुखी मंदिर ( ETV Bharat )

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर परिसर में देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहांं राजस्थान के एक 36 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली. आग की चपेट में आने से युवक करीब 70 फीसदी झुलस गया. घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है. एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा, "युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है". जलते युवक को देखकर मची अफरा-तफरी जानकारी के अनुसार, देर शाम मंदिर परिसर में युवक आग की लपटों में घिरा हुआ जमीन पर पड़ा था. उसे जलता हुआ देखकर मौके पर मौजूद लोगों में खलबली मच गई. लोगों ने तत्काल पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और युवक को बचाने के लिए आगे आए. हालांकि, तब तक युवक करीब 70 फीसदी झुलस चुका था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक को तत्काल 108 एंबुलेंस के माध्यम से ज्वालामुखी अस्पताल पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा रेफर कर दिया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का था या किसी अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, युवक ने यह कदम क्यों उठाया और घटना के पीछे क्या कारण रहा, इसकी भी जांच की जा रही है.