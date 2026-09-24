ETV Bharat / state

अब मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, स्टेशन पर ही मिलेगा ब्रज का स्वाद

मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पांच वर्ष की के लिए अनुबंध प्रदान किया.

rail coach restaurant
मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: एनसीआर रेलवे की ओर से मथुरा जंक्शन की मेन एंट्री पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जा रहा है. जिससे मथुरा जंक्शन पर ट्रेन से उतरते ही यात्रियों को ब्रज संस्कृति और खानपान का स्वाद मिल सकेगा.

एनसीआर रेलवे महाप्रबंधक ने पांच साल के लिए मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किया है.

rail coach restaurant
मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. (ईटीवी भारत)

इससे रेलवे को पांच साल में करीब 1.60 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इसके साथ ही शहर में एक थीम आधारित रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा.

बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के निर्देश पर आगरा मंडल में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गैर-किराया राजस्व के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अंकित गुप्ता ने बताया कि 22 सितंबर 2026 को मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किया है.

इससे अब मथुरा जंक्शन स्टेशन पर एक थीम आधारित रेल कोच रेस्टोरेंट विकसित होगा. जहां पर यात्रियों के साथ-साथ स्टेशन पर आने वाले आगंतुक भी गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं खानपान की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

rail coach restaurant
मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. (ईटीवी भारत)

यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव और आकर्षण

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) संजय कुमार गौतम ने बताया कि आगरा रेल मंडल का यह दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट है. मंडल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कैंट स्टेशन पर है. जहां पर यात्री के साथ ही अन्य आगंतुक गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं खान-पान की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.

अब मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच के आकर्षक एवं अलग थीम आधारित स्वरूप में रेस्टोरेंट खुलेगा. जहां पर यात्रियों को भोजन करने पर नया अनुभव और नया आकर्षण भी रहेगा.

इसके साथ ही रेल कोच रेस्टोरेंट के शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही बेहतर, सुविधाजनक एवं गुणवत्तापूर्ण खान-पान का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

विशेष रूप से ट्रेन की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों एवं स्टेशन पर आने वाले आगंतुकों को भोजन के लिए स्टेशन परिसर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी.

पांच साल का अनुबंध, 1.60 करोड़ रुपये की कमाई

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) डॉ. संजय कुमार गौतम ने बताया कि मथुरा जंक्शन स्टेशन परिसर में रेल कोच रेस्टोरेंट से यात्रियों को ब्रज का स्वाद चखने को मिलेगा. इसके साथ ही यात्रियों के समय की बचत होगी.

रेल कोच रेस्टोरेंट के अनुबंध की अवधि पांच साल की रहेगी. जिससे रेलवे को हर साल लगभग 27.21 लाख रुपये का अनुमानित गैर-किराया राजस्व प्राप्त होगा. पूरे पांच वर्ष में अनुमानित राजस्व लगभग 1.60 करोड़ रुपये रहेगा.

सात अनुबंध से सालाना 2.60 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) डॉ. संजय कुमार गौतम ने बताया कि आगरा मंडल की बात करें तो सितंबर 2026 में गैर-किराया राजस्व के क्षेत्र में अब तक सात अनुबंध किए जा चुके हैं.

इनसे रेलवे को लगभग 2.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अनुमानित राजस्व मिलेगा. जिससे जहां आगरा रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा एवं अनुभव बेहतर किया जा रहा है.

इसके साथ ही रेलवे की आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए जा रहे हैं. इसी दिशा में मथुरा जंक्शन स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण पहल है.

ये रहेंगे व्यंजन

मथुरा जंक्शन स्टेशन परिसर में बनाए जा रहे रेल कोच रेस्टोरेंट की खास पहचान ब्रज क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजन होंगे. जिसमें श्रीखंड, पेड़ा, कचौड़ी, जलेबी, माखन-मिश्री, खीर, दाल-बाटी सहित अन्य स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे.

इसके साथ ही उत्तर भारतीय और सामान्य खानपान की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि हर वर्ग के यात्रियों की पसंद का ध्यान रखा जा सके.

TAGGED:

मथुरा जंक्शन रेल स्टेशन
FLAVORS OF BRAJ SWEET
रेल कोच रेस्टोरेंट
RAIL COACH RESTAURANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.