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अब मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, स्टेशन पर ही मिलेगा ब्रज का स्वाद

मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. ( ईटीवी भारत )

आगरा: एनसीआर रेलवे की ओर से मथुरा जंक्शन की मेन एंट्री पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जा रहा है. जिससे मथुरा जंक्शन पर ट्रेन से उतरते ही यात्रियों को ब्रज संस्कृति और खानपान का स्वाद मिल सकेगा. एनसीआर रेलवे महाप्रबंधक ने पांच साल के लिए मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किया है. मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. (ईटीवी भारत) इससे रेलवे को पांच साल में करीब 1.60 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इसके साथ ही शहर में एक थीम आधारित रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा. बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के निर्देश पर आगरा मंडल में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गैर-किराया राजस्व के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अंकित गुप्ता ने बताया कि 22 सितंबर 2026 को मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किया है. इससे अब मथुरा जंक्शन स्टेशन पर एक थीम आधारित रेल कोच रेस्टोरेंट विकसित होगा. जहां पर यात्रियों के साथ-साथ स्टेशन पर आने वाले आगंतुक भी गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं खानपान की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. मथुरा रेलवे जंक्शन की मेन एंट्री पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट. (ईटीवी भारत) यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव और आकर्षण आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) संजय कुमार गौतम ने बताया कि आगरा रेल मंडल का यह दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट है. मंडल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कैंट स्टेशन पर है. जहां पर यात्री के साथ ही अन्य आगंतुक गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं खान-पान की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. अब मथुरा जंक्शन स्टेशन की मेन एंट्री पर सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच के आकर्षक एवं अलग थीम आधारित स्वरूप में रेस्टोरेंट खुलेगा. जहां पर यात्रियों को भोजन करने पर नया अनुभव और नया आकर्षण भी रहेगा.