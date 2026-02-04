अजमेर की मशहूर मिठाई में मिलावट, पाम ऑयल और मैदा से बन रहा था सोहन हलवा, 300 किलो जब्त
अजमेर में सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापा. पाम ऑयल, मैदा-बेसन से बनाया जा रहा था हलवा. खाद्य विभाग ने 300 किलो जब्त किया.
अजमेर: राजस्थान सरकार के 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के निकट बोराज गांव में स्थित गायत्री सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापेमारी की. यह फैक्ट्री पहाड़ी की तलहटी में बनी हुई है और यहां से सोन हलवा की सप्लाई मुख्य रूप से अजमेर शरीफ दरगाह क्षेत्र में की जाती है. अजमेर का प्रसिद्ध सोहन हलवा अपनी कड़क मिठास और पारंपरिक स्वाद के लिए देश-विदेश में जाना जाता है, जिसे दरगाह आने वाले जायरीन अक्सर प्रसाद के रूप में साथ ले जाते हैं, लेकिन अब इस लोकप्रिय मिठाई में मिलावट के गंभीर आरोप सामने आए हैं.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि टीम ने पाया कि फैक्ट्री में सोहन हलवा मैदा और बेसन से बनाया जा रहा था, जबकि पारंपरिक तरीके से यह अलग सामग्री से तैयार होता है. हलवे में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था. मौके पर 15-15 किलो के 18 टिन तेल बरामद हुए, जिन पर कोई लेबल या जानकारी नहीं थी, जिससे तेल की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई. टीम ने तेल के नमूने लिए.
मूंगफली में मिलाया कलर: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हलवे की टॉपिंग के लिए मूंगफली के दानों को हरा रंग देकर पिस्ते के आकार में काटा जा रहा था और इन्हें मेवे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि यह रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंग मिलाना कानूनी अपराध है. फैक्ट्री में गंदगी का भी आलम था.
कार्रवाई के दौरान टीम ने 200 किलो मैदा और 100 किलो बेसन से बने कुल लगभग 300 किलो तैयार सोहन हलवे को जब्त कर लिया. साथ ही तेल के टिन, रंगी हुई मूंगफली और अन्य सामग्री भी सीज की गई. तेल, बेसन और मैदा के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. लैब रिपोर्ट आने तक सभी जब्त सामग्री सील रहेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
