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5 साल पहले नगदी-गहनों से भरा पर्स दुकान पर भूला था ग्राहक, आज भी दुकानदार को मालिक का इंतजार

नाहन के दुकानदार ने अनजान महिला का पाउच वर्षों तक संभाल कर रखा, ईमानदारी की बनी मिसाल

पांच साल तक दुकान में संभालकर रखा नगदी
पांच साल तक दुकान में संभालकर रखा नगदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:07 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 9:12 AM IST

3 Min Read
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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के छोटा चौक बाजार की एक साधारण सी दुकान में टंगा एक छोटा सा पाउच (पर्स) पिछले करीब पांच वर्षों से एक ऐसी कहानी समेटे हुए है, जो ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है. यह पाउच किसी अनजान महिला की अमानत है, जिसे दुकानदार हरीश कक्कड़ ने वर्षों से पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल कर रखा हुआ है.Body:करीब पांच वर्ष पहले एक महिला छोटा चौक स्थित इस दुकान पर सामान खरीदने आई थी. खरीदारी के बाद वो जल्दबाजी में अपना छोटा सा पाउच वहीं भूल गई. कुछ समय बाद जब दुकानदार की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया. उन्हें उम्मीद थी कि महिला जल्द ही वापस आकर अपनी अमानत ले जाएगी.

इंतजार में गुजर गए पांच साल

शुरुआत में हरीश कक्कड़ रोज यह उम्मीद करते थे कि शायद आज वो महिला अपनी अमानत लेने आएगी. दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और देखते ही देखते पांच साल गुजर गए, मगर वह चेहरा फिर कभी उस दुकान तक नहीं पहुंचा. इसके बावजूद वह पाउच आज भी दुकान में वैसे ही टंगा है, जैसे किसी जिम्मेदारी को संभाल कर रखा गया हो.

नकदी और आभूषण होने के बावजूद नहीं लगाया हाथ

हरीश कक्कड़ बताते हैं कि पाउच में कुछ नकदी और आभूषण भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपना समझकर इस्तेमाल करने की बात तक नहीं सोची. ये किसी की अमानत है और अमानत को सुरक्षित रखना ही इंसानियत की पहचान है. पाउच की असली मालकिन सामने आती है तो उसे इसके भीतर रखी चीजों का सही विवरण देना होगा. सही जानकारी मिलने पर ही यह पाउच उसे सौंपा जाएगा, ताकि किसी तरह का भ्रम या विवाद न हो.

पहचान का कोई सुराग भी नहीं मिला

सबसे बड़ी बात यह है कि पाउच के भीतर कोई पहचान पत्र या ऐसा दस्तावेज भी नहीं मिला, जिससे उस महिला के गांव या शहर के बारे में कोई जानकारी मिल सके. यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी उसकी तलाश अधूरी बनी हुई है. हरीश का कहना है कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है और वह किसी की अमानत को अपना नहीं बना सकते. उनका मानना है कि अगर असली मालिक नहीं मिलता तो यह धन समाज के किसी अच्छे काम में लगना चाहिए.

अमानत समझकर किसी को हाथ लगाने नहीं दिया

इतना ही नहीं, हरीश कक्कड़ ने इस पाउच को लेकर अपने घरवालों को भी सख्त हिदायत दे रखी है. उन्होंने अपनी पत्नी तक को साफ कह रखा है कि ये किसी की अमानत है, इसलिए बिना मालिक के मिले इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा. उनके अनुसार किसी की चीज को संभाल कर रखना ही असली ईमानदारी है.

मोक्षधाम के काम आएगी अमानत

लंबे इंतजार के बाद अब हरीश कक्कड़ परेशान हैं कि इस पर्स का क्या किया जाए. आखिर में उन्होंने फैसला लिया है कि अगर अगले एक महीने के भीतर पाउच की मालकिन सामने नहीं आती, तो वह इसे अपने पास नहीं रखेंगे. उन्होंने तय किया है कि पाउच में मौजूद आभूषण को सुनार के पास बेचकर उससे मिलने वाली राशि, पाउच में रखी नकदी और अपनी ओर से भी कुछ धन मिलाकर नाहन की मोक्षधाम कमेटी को सौंप देंगे, ताकि उस राशि से मोक्षधाम के रखरखाव, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों में सहयोग मिल सके.

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Last Updated : March 16, 2026 at 9:12 AM IST

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