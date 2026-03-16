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5 साल पहले नगदी-गहनों से भरा पर्स दुकान पर भूला था ग्राहक, आज भी दुकानदार को मालिक का इंतजार

पांच साल तक दुकान में संभालकर रखा नगदी ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के छोटा चौक बाजार की एक साधारण सी दुकान में टंगा एक छोटा सा पाउच (पर्स) पिछले करीब पांच वर्षों से एक ऐसी कहानी समेटे हुए है, जो ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है. यह पाउच किसी अनजान महिला की अमानत है, जिसे दुकानदार हरीश कक्कड़ ने वर्षों से पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल कर रखा हुआ है.Body:करीब पांच वर्ष पहले एक महिला छोटा चौक स्थित इस दुकान पर सामान खरीदने आई थी. खरीदारी के बाद वो जल्दबाजी में अपना छोटा सा पाउच वहीं भूल गई. कुछ समय बाद जब दुकानदार की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया. उन्हें उम्मीद थी कि महिला जल्द ही वापस आकर अपनी अमानत ले जाएगी. इंतजार में गुजर गए पांच साल शुरुआत में हरीश कक्कड़ रोज यह उम्मीद करते थे कि शायद आज वो महिला अपनी अमानत लेने आएगी. दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और देखते ही देखते पांच साल गुजर गए, मगर वह चेहरा फिर कभी उस दुकान तक नहीं पहुंचा. इसके बावजूद वह पाउच आज भी दुकान में वैसे ही टंगा है, जैसे किसी जिम्मेदारी को संभाल कर रखा गया हो. नकदी और आभूषण होने के बावजूद नहीं लगाया हाथ हरीश कक्कड़ बताते हैं कि पाउच में कुछ नकदी और आभूषण भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपना समझकर इस्तेमाल करने की बात तक नहीं सोची. ये किसी की अमानत है और अमानत को सुरक्षित रखना ही इंसानियत की पहचान है. पाउच की असली मालकिन सामने आती है तो उसे इसके भीतर रखी चीजों का सही विवरण देना होगा. सही जानकारी मिलने पर ही यह पाउच उसे सौंपा जाएगा, ताकि किसी तरह का भ्रम या विवाद न हो. पहचान का कोई सुराग भी नहीं मिला