धोरीमन्ना में सर्द रात में धरना स्थल पर डटे रहे पूर्व मंत्री हेमाराम, जानिए क्या है वजह

बायतु विधानसभा को बाड़मेर और गुड़ामालानी एवं धोरीमन्ना तहसीलों को बालोतरा जिले में शामिल करने का विरोध.

Former minister Hemaram spending the night at the protest site in Dhorimanna
धोरीमन्ना में धरना स्थल पर रात गुजारते पूर्व मंत्री हेमाराम (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 5, 2026 at 12:20 PM IST

बाड़मेर: बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमाएं बदलने के फैसले के विरोध में धोरीमन्ना में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ. राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी कड़ाके की सर्दी में रविवार रात धरना स्थल पर डटे रहे. उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की और कहा कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.

बाड़मेर और बालोतरा की सीमाएं बदलते हुए बायतु विधानसभा क्षेत्र को बाड़मेर में शामिल किया गया. गुड़ामालानी और धोरीमन्ना तहसीलों को बालोतरा जिले में शामिल किया गया. सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हुआ. जिले के धोरीमन्ना में धरना प्रदर्शन किया गया.इसमें पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बायतु विधायक हरीश चौधरी और चौहटन के पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल पहुंचे.

पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का धरना (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

फैसला वापस लें: बायतु विधायक चौधरी ने कहा कि इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ हर वर्ग में रोष है. यह निर्णय व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है. यह प्रदर्शन राजनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों की हक की लड़ाई का है. राज्य सरकार से मांग की कि फैसला वापस लें. पूर्व मंत्री हेमाराम ने कहा कि धोरीमन्ना धरने में पहुंच सरकार के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ आमजन की पीड़ा जानी. फैसले से हर वर्ग में गहरी चिंता और आक्रोश है. यह निर्णय सीधे जनसुविधा, सुरक्षा और न्याय से जुड़ा है.

बैक डेट की जरूरत क्यों: पूर्व मंत्री हेमाराम ने कहा कि जिलों की सीमाएं बदलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी. इसके बाद जिलों की सीमाओं में सरकार बदलाव नहीं कर सकती थी, लेकिन बैक डेट में 2 जनवरी को आदेश जारी किया. सरकार बने 2 साल हो गए. इस बीच इन्होंने कांग्रेस राज में बनाए कई जिले खत्म किए. धोरीमन्ना और गुड़ामालानी का निर्णय भी उसके साथ कर लेते लेकिन सरकार की मंशा सही नही थी. उन्हें पता था कि यह फैसला लिया तो जनता विरोध करेगी और जवाब नहीं दे पाएंगे. इसलिए सरकार ने ऐसे समय फैसला किया कि जनता को विरोध का अवसर नहीं मिले. उन्होंने कहा कि आदेश पर 31 दिसंबर लिखा है, लेकिन सबको पता है कि आदेश 2 जनवरी को जारी हुआ.

जनता से अन्याय बताया: चौधरी ने कहा कि इस निर्णय के बाद कई गांवों के लोगों को छोटे-बड़े प्रशासनिक कार्य के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. इसमें समय, धन और श्रम की अनावश्यक बर्बादी होगी. धोरीमन्ना और गुड़ामालानी उपखंड का सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और ऐतिहासिक जुड़ाव हमेशा बाड़मेर जिले से रहा है. बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और आम नागरिकों से संवाद तथा समुचित जमीनी अध्ययन के ऐसे फैसले प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि जनसुविधाओं के साथ सीधा अन्याय हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह अधिसूचना पर तत्काल पुनर्विचार करें और धोरीमन्ना उपखंड को बाड़मेर जिले में यथावत रखें ताकि जनता को राहत मिल सके.

