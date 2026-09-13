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3150 कीलों की शैया पर दंडवत सफर, वजह कर देगी भावुक

बेटे की सलामती के लिए पिता की कठिन साधना

कीलों पर 80 KM सफर!
कीलों पर 80 KM सफर! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:45 PM IST

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इटावा: आस्था और संकल्प की अनूठी तस्वीर इटावा में देखने को मिल रही है. विजय नगर बगिया अड्डा निवासी 38 वर्षीय फल विक्रेता धर्मेंद्र अपने बेटे की सलामती की मनौती पूरी करने के लिए 3150 लोहे की कीलों से बनी शैया पर दंडवत करते हुए इटावा से दंदरौआ धाम तक की करीब 80 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं.

आस्था और संकल्प की अनूठी तस्वीर
आस्था और संकल्प की अनूठी तस्वीर (Photo Credit: ETV Bharat)

यात्रा की वजह क्या?: धर्मेंद्र के 8 वर्षीय बेटे वंश के स्वास्थ्य को लेकर परिवार लंबे समय से परेशान था. पिता के मुताबिक, बेटे को दौरे पड़ते थे और कई जगह इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिली. करीब चार महीने पहले धर्मेंद्र अपनी पत्नी ज्योति के साथ मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध दंदरौआ धाम पहुंचे और वहां मनौती मांगी. दंपति का दावा है कि इसके बाद उनके बेटे की तबीयत में सुधार हुआ और दौरे आना बंद हो गए.

बेटे की सलामती के लिए दंडवत यात्रा
बेटे की सलामती के लिए दंडवत यात्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

संकल्प के बाद दंडवत यात्रा: बेटे के स्वस्थ होने के बाद धर्मेंद्र ने अपनी मनौती पूरी करने का संकल्प लिया और शनिवार से दंदरौआ धाम के लिए अनूठी दंडवत यात्रा शुरू कर दी. इस यात्रा में एक विशेष रथ भी साथ चल रहा है, जिस पर हनुमान की तस्वीर, हनुमान चालीसा और यात्रा का विवरण लिखा हुआ है. रथ के ऊपर केसरिया ध्वज लहरा रहा है और साथ चल रहे लोग हनुमान जी का जयघोष कर रहे हैं.

3150 कीलों की शैया पर 80 KM की दंडवत यात्रा
3150 कीलों की शैया पर 80 KM की दंडवत यात्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

लोहे की कीलों से तैयार शैया: सबसे खास बात है धर्मेंद्र की कीलों की शैया, जिसे करीब 3150 लोहे की बड़ी कीलों से तैयार किया गया है. शैया में लगी कीलों का कुल वजन करीब 17 किलोग्राम बताया गया है. धर्मेंद्र प्रतिदिन करीब 3 किलोमीटर इसी शैया पर दंडवत करते हुए यात्रा पूरी करेंगे.

करीब एक महीने में वह दंदरौआ धाम पहुंचकर अपनी मनौती पूरी करेंगे. धर्मेंद्र की इस अनूठी आस्था और कठिन संकल्प को देखकर रास्ते में लोग हैरान होने के साथ भावुक भी हो रहे हैं.

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