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3150 कीलों की शैया पर दंडवत सफर, वजह कर देगी भावुक

कीलों पर 80 KM सफर! ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: आस्था और संकल्प की अनूठी तस्वीर इटावा में देखने को मिल रही है. विजय नगर बगिया अड्डा निवासी 38 वर्षीय फल विक्रेता धर्मेंद्र अपने बेटे की सलामती की मनौती पूरी करने के लिए 3150 लोहे की कीलों से बनी शैया पर दंडवत करते हुए इटावा से दंदरौआ धाम तक की करीब 80 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं. आस्था और संकल्प की अनूठी तस्वीर (Photo Credit: ETV Bharat) यात्रा की वजह क्या?: धर्मेंद्र के 8 वर्षीय बेटे वंश के स्वास्थ्य को लेकर परिवार लंबे समय से परेशान था. पिता के मुताबिक, बेटे को दौरे पड़ते थे और कई जगह इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिली. करीब चार महीने पहले धर्मेंद्र अपनी पत्नी ज्योति के साथ मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध दंदरौआ धाम पहुंचे और वहां मनौती मांगी. दंपति का दावा है कि इसके बाद उनके बेटे की तबीयत में सुधार हुआ और दौरे आना बंद हो गए.