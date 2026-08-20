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डॉक्टरों की एक्स्ट्रा इनकम, मरीजों को राहत, सरकारी हॉस्पिटलों में बदले बदलाव की तैयारी, जानिए कैसे?

ऑपरेशन और आगे का इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही होगा: नई व्यवस्था केवल डॉक्टर से परामर्श तक सीमित नहीं रहेगी. यदि किसी मरीज को ऑपरेशन अथवा किसी अन्य उपचार की जरूरत पड़ती है तो प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ही किया जाएगा.

न्यूनतम फीस लेनी होगी: नई व्यवस्था में दूसरी बड़ी शर्त मरीजों से ली जाने वाली फीस को लेकर होगी. डॉक्टरों को मरीज देखने के लिए मनमानी फीस लेने की अनुमति नहीं होगी. प्रस्तावित मॉडल में परामर्श शुल्क न्यूनतम रखने की बात कही गई है. सरकार की कोशिश है कि शाम के समय सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध होने का फायदा आम मरीज को मिले. यदि फीस निजी अस्पतालों के मुकाबले काफी कम रहती है तो आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श के लिए निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

इससे डॉक्टरों की उपलब्धता पर भी निगरानी रखी जा सकेगी और मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी कि वो विशेषज्ञ चिकित्सक से सरकारी अस्पताल में ही परामर्श लें. इससे निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की ओर जाने वाले मरीजों का खर्च भी कम हो सकता है. -सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होगी कि डॉक्टर अस्पताल के बाहर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. उन्हें मरीज देखने के लिए सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध रहना होगा. यानी निजी प्रैक्टिस को डॉक्टर के निजी क्लीनिक या आवास से जोड़ने के बजाय सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर लाने की तैयारी है.

सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पहले से है रोक : उत्तराखंड में सरकारी सेवा में तैनात डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है. सरकार की ओर से डॉक्टरों को इसके एवज में नियमित वेतन के साथ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए भी दिया जाता है. इसके बावजूद कई सरकारी डॉक्टरों के निजी तौर पर मरीज देखने की शिकायतें सामने आती रही हैं. कुछ डॉक्टर अपने आवास या निजी क्लीनिक में मरीजों का उपचार करते हैं. सरकार अब इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के विकल्प पर विचार कर रही है, ताकि डॉक्टरों की विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ सीधे सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को मिल सके.

खास बात यह है कि डॉक्टरों को अस्पताल के बाहर निजी क्लीनिक चलाने की अनुमति नहीं होगी. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निजी प्रैक्टिस सरकारी अस्पताल की चारदीवारी के भीतर और निर्धारित शर्तों के साथ ही की जा सकेगी.

दरअसल, सरकार की योजना है कि उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों शाम को भी ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) चले. इसके लिए सरकार अपने ही डॉक्टरों को सरकारी हॉस्पिटलों में निजी प्रैक्टिस की सशर्त छूट देने पर विचार कर रही हैं. सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से उन मरीजों को राहत मिलेगी, जो दिन के समय अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं या विशेषज्ञ डॉक्टरों से शाम के समय इलाज कराना चाहते हैं.

देहरादून: डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों की हालात को सुधारने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार के इस कदम से न सिर्फ मरीजों की बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि डॉक्टरों के भी एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खुलेगा. हालांकि अभी ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास होना है.

डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन के लिए अपने निजी अस्पताल या किसी अन्य निजी संस्थान में भेज नहीं सकेंगे. यह शर्त इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि निजी प्रैक्टिस को सरकारी अस्पताल में अनुमति देने का उद्देश्य डॉक्टरों को अतिरिक्त कमाई का अवसर देना भर नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे का अधिकतम उपयोग करना बताया जा रहा है. ऑपरेशन और उपचार सरकारी अस्पताल में होने से मरीज को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

बाहर की दवाएं लिखने पर भी रहेगी रोक: प्रस्तावित व्यवस्था में दवाओं को लेकर भी स्पष्ट पाबंदी रखे जाने की तैयारी है. डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं और निर्धारित उपचार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी.

श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शाम के समय अस्पताल में शुरू होने वाली इस सुविधा का फायदा मरीजों को वास्तविक रूप से मिले और इलाज के नाम पर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े. दवा जांच और उपचार को लेकर भी व्यवस्था को पारदर्शी रखने की कोशिश की जाएगी.

पहाड़ों में खाली पड़े अस्पतालों का हो सकेगा बेहतर इस्तेमाल: सरकार का ये प्रस्ताव लाने का एक मकसद ये भी है की पर्वतीय क्षेत्रों से भी जुड़ा है. उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी निर्धारित समय के बाद बंद हो जाती है. दोपहर बाद अस्पतालों में मरीजों की आवाजाही कम होने के साथ चिकित्सा ढांचा भी सीमित रूप से उपयोग में रहता है.

दूसरी ओर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता पहाड़ों में पहले से ही बड़ी चुनौती है. सरकार का मानना है कि यदि डॉक्टर शाम के समय भी उसी अस्पताल में मरीज देख सकें तो उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. अस्पताल की इमारत जांच सुविधाएं और अन्य चिकित्सा संसाधन केवल कुछ घंटों तक सीमित रहने के बजाय अधिक समय तक मरीजों के काम आ सकेंगे.

सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

मरीजों को मिलेगी शाम की ओपीडी की सुविधा: नई व्यवस्था लागू होने पर मरीजों को दिन के समय ही अस्पताल पहुंचने की बाध्यता नहीं रहेगी. नौकरीपेशा लोग, व्यापारी, विद्यार्थी और ऐसे परिवार जिनके लिए दिन में अस्पताल जाना मुश्किल होता है, शाम के समय डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे. विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की पहुंच भी बेहतर हो सकती है. फिलहाल कई मरीज सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की ओपीडी के समय के बाद निजी अस्पतालों का रुख करते हैं ऐसे मरीजों को कम शुल्क में सरकारी अस्पताल में ही इलाज उपलब्ध कराने की योजना सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

सरकार की ओर से प्रस्तावित व्यवस्था अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक बताई जा रही है. यानी हर सरकारी डॉक्टर के लिए शाम की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं होगा, जो डॉक्टर निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत शाम के समय मरीज देखना चाहते हैं, उन्हें ही इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा.

इससे सरकार एक तरफ डॉक्टरों की विशेषज्ञ सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है तो दूसरी तरफ उनकी नियमित सरकारी ड्यूटी और अतिरिक्त समय की व्यवस्था के बीच स्पष्ट अंतर भी बनाए रखना चाहती है. इस व्यवस्था के लिए समय शुल्क, मरीजों की संख्या और उपलब्ध सेवाओं को लेकर अलग नियम तय किए जाने की संभावना है.

चुनौती भी कम नहीं: प्रस्तावित व्यवस्था मरीजों के लिए राहत देने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं. नाम न बताने पर एक सरकारी डाक्टर कहते है कि सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि डॉक्टरों की नियमित सरकारी ड्यूटी और शाम की प्रैक्टिस के समय का निर्धारण किस तरह किया जाएगा.

यह भी तय करना होगा कि मरीजों से ली जाने वाली फीस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा और उसकी निगरानी कौन करेगा. इसके अलावा यह सुनिश्चित करना भी चुनौती होगी कि शाम की प्रैक्टिस के नाम पर डॉक्टर सरकारी ड्यूटी के समय निजी मरीजों को प्राथमिकता न दें. दवाओं की खरीद, जांच, ऑपरेशन और मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखना भी जरूरी होगा. सरकार को ऐसी निगरानी व्यवस्था बनानी होगी जिससे योजना का मूल उद्देश्य मरीजों को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही रहे.

कैबिनेट के सामने आएगा प्रस्ताव अंतिम फैसला बाकी: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा और निर्णय की दिशा तय की गई है. सरकार अब इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने की तैयारी में है.

सरकारी डॉक्टरों को शाम के समय सरकारी अस्पतालों में सशर्त प्रैक्टिस की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के सामने लाए जाने की संभावना हैं. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि व्यवस्था किन अस्पतालों में लागू होगी. डॉक्टरों के लिए क्या नियम होंगे. मरीजों से कितनी फीस ली जाएगी और निगरानी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी.

-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

निजी प्रैक्टिस पर नियंत्रण के साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने की कोशिश: सरकार की प्रस्तावित नीति को केवल सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति देने के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी. इसके पीछे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और मौजूदा संसाधनों का ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने की कोशिश भी है. यदि डॉक्टर अस्पताल से बाहर जाने के बजाय उसी सरकारी अस्पताल में शाम को मरीज देखते हैं तो सरकार को उनकी सेवाओं पर निगरानी रखने का बेहतर अवसर मिलेग.

वहीं मरीजों के लिए सबसे बड़ा फायदा कम शुल्क में विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श सरकारी अस्पताल में ही आगे का इलाज और ऑपरेशन व दवाओं को लेकर निजी खर्च में संभावित कमी के रूप में सामने आ सकता है. हालांकि इस पूरी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार नियमों को कितना स्पष्ट बनाती है और उनके पालन की निगरानी कितनी प्रभावी तरीके से करती है.

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