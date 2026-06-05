स्कूटी चार्जिंग के दौरान करंट से होनहार बच्चे की चली गई जान, कराटे का शानदार खिलाड़ी था प्रांजल
गोरखपुर में हुई घटना से आहत प्रमोद ने कहा कि अब हम कैसे जिंदा रहेंगे, बेटी की भी माह पहले हादसे में हुई थी मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 12:41 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में स्थित वसुंधरा एंक्लेव में स्कूटी चार्जिंग के दौरान एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई.
मासूम की करंट की चपेट में आने की सूचना जब मां को मिलीं, उस वक्त तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था. उसे परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
प्राप्त खबर के मुताबिक गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुवान निवासी प्रमोद यादव अपने परिवार के साथ वसुंधरा एंक्लेव में रहते थे, प्रमोद यादव की स्कूटी बेसमेंट में चार्जिंग के लिए लगी हुई थी, चार्जिंग हटाने के दौरान, प्रमोद का पुत्र प्रांजल करंट से बुरी तरह झुलस गया.
प्रांजल की मां उस समय अपने कमरे में काम कर रही थी. इसी दौरान नीचे जब शोर सुनाई दिया, तो वह भाग कर नीचे आई, और देखा कि उनका पुत्र करंट की चपेट में आकर अचेत हो गया है.
आसपास के लोगों ने उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान प्रांजल की मौत हो गई.
मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, प्रांजल अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था, जबकि उसकी बहन की कुछ दिन पहले एक हादसे में मौत हो गई थी.
प्रांजल आठवीं का छात्र था और वह जूडो-कराटे का बेहतरीन खिलाड़ी था.
प्रांजल के पिता ठेकेदारी का काम करते हैं. और वह ठेकेदारी के सिलसिले में ही अपने मित्र योगेंद्र यादव के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे थे. अभी वह कुछ दूर ही गए थे, कि बेटे की सूचना मिली और वह भाग कर घर आ गए. तब तक बहुत तक देर हो चुकी थी.
इस घटना से आहत प्रमोद ने कहा कि अब हम कैसे जिंदा रहेंगे. हम लोगों को सहारा कौन देगा.