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स्कूटी चार्जिंग के दौरान करंट से होनहार बच्चे की चली गई जान, कराटे का शानदार खिलाड़ी था प्रांजल

करंट से होनहार बच्चे की चली गई जान. मां-बाप का इकलौता बेटा था. ( ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में स्थित वसुंधरा एंक्लेव में स्कूटी चार्जिंग के दौरान एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई. मासूम की करंट की चपेट में आने की सूचना जब मां को मिलीं, उस वक्त तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था. उसे परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. जूडो-कराटे का शानदार खिलाड़ी था प्रांजल. (ETV Bharat) प्राप्त खबर के मुताबिक गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुवान निवासी प्रमोद यादव अपने परिवार के साथ वसुंधरा एंक्लेव में रहते थे, प्रमोद यादव की स्कूटी बेसमेंट में चार्जिंग के लिए लगी हुई थी, चार्जिंग हटाने के दौरान, प्रमोद का पुत्र प्रांजल करंट से बुरी तरह झुलस गया. प्रांजल की मां उस समय अपने कमरे में काम कर रही थी. इसी दौरान नीचे जब शोर सुनाई दिया, तो वह भाग कर नीचे आई, और देखा कि उनका पुत्र करंट की चपेट में आकर अचेत हो गया है.