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60 साल से सता रहे बदरीनाथ एनएच के 'दैत्य' का होगा इलाज, सिरोबगड़ के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए ₹49 करोड़ की परियोजना

सिरोबगड़ लैंडस्लाइड जोन 18 महीने में ठीक हो जाएगा ( Etv Bharat )

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्षों से चुनौती बने सिरोबगड़ भूस्खलन क्षेत्र के स्थायी उपचार की दिशा में अब निर्णायक कदम उठाया गया है. बारिश होते ही पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने तथा हाईवे पर यातायात बाधित होने की समस्या झेल रहे इस संवेदनशील क्षेत्र के ट्रीटमेंट का पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया. करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस महत्वाकांक्षी कार्य को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सिरोबगड़ का ट्रीटमेंट: रुद्रप्रयाग-पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर स्थित सिरोबगड़ लंबे समय से भूस्खलन का पर्याय बना हुआ है. मानसून में पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होता रहा है. चारधाम यात्रा के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है. मार्ग बाधित होने पर केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है. सिरोबगड़ लैंडस्लाइड जोन (ETV Bharat) पहाड़ी के कमजोर हिस्से पर चलेगा ‘ऑपरेशन ट्रीटमेंट’: एनएच खंड रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय के अनुसार परियोजना के तहत पहाड़ी का वैज्ञानिक ढंग से उपचार किया जाएगा. सबसे पहले करीब 50 हजार घनमीटर ढीले पत्थरों और कमजोर चट्टानी हिस्से को हटाया जाएगा. इससे पहाड़ी के अस्थिर हिस्सों का भार कम होगा और हाईवे पर पत्थर व मलबा गिरने की आशंका घटेगी. केबल नेट से थामेंगे चट्टानें: भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी को स्थिर करने के लिए केबल नेट सहित आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. कमजोर हिस्सों पर मजबूत सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी. आवश्यकता वाले स्थानों पर कंक्रीट संरचनाओं के साथ गहरी नींव वाली दीवारों का निर्माण किया जाएगा, ताकि पहाड़ी को लंबे समय तक स्थायित्व दिया जा सके.