60 साल से सता रहे बदरीनाथ एनएच के 'दैत्य' का होगा इलाज, सिरोबगड़ के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए ₹49 करोड़ की परियोजना
18 माह में बदलेगी सिरोबगड़ भूस्खलन क्षेत्र की तस्वीर, 50 हजार घनमीटर कमजोर चट्टान और ढीले पत्थर हटेंगे, केबल, सुरक्षा दीवार, कंक्रीट से मिलेगा स्थायित्व
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 5:23 PM IST
रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्षों से चुनौती बने सिरोबगड़ भूस्खलन क्षेत्र के स्थायी उपचार की दिशा में अब निर्णायक कदम उठाया गया है. बारिश होते ही पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने तथा हाईवे पर यातायात बाधित होने की समस्या झेल रहे इस संवेदनशील क्षेत्र के ट्रीटमेंट का पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया. करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस महत्वाकांक्षी कार्य को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
सिरोबगड़ का ट्रीटमेंट: रुद्रप्रयाग-पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर स्थित सिरोबगड़ लंबे समय से भूस्खलन का पर्याय बना हुआ है. मानसून में पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होता रहा है. चारधाम यात्रा के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है. मार्ग बाधित होने पर केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है.
पहाड़ी के कमजोर हिस्से पर चलेगा ‘ऑपरेशन ट्रीटमेंट’: एनएच खंड रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय के अनुसार परियोजना के तहत पहाड़ी का वैज्ञानिक ढंग से उपचार किया जाएगा. सबसे पहले करीब 50 हजार घनमीटर ढीले पत्थरों और कमजोर चट्टानी हिस्से को हटाया जाएगा. इससे पहाड़ी के अस्थिर हिस्सों का भार कम होगा और हाईवे पर पत्थर व मलबा गिरने की आशंका घटेगी.
केबल नेट से थामेंगे चट्टानें: भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी को स्थिर करने के लिए केबल नेट सहित आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. कमजोर हिस्सों पर मजबूत सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी. आवश्यकता वाले स्थानों पर कंक्रीट संरचनाओं के साथ गहरी नींव वाली दीवारों का निर्माण किया जाएगा, ताकि पहाड़ी को लंबे समय तक स्थायित्व दिया जा सके.
बारिश के पानी के कटाव पर भी लगेगा ब्रेक: ट्रीटमेंट योजना में सिर्फ चट्टानों को थामने पर ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी से होने वाले कटाव को रोकने पर भी विशेष जोर दिया गया है. प्रभावित हिस्सों में कंक्रीट की विशेष सुरक्षा परत बिछाने समेत आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे, जिससे पानी का सीधा असर कम हो और पहाड़ी की मिट्टी व चट्टानें कमजोर न पड़ें.
चारधाम यात्रा के लिए बड़ी राहत की उम्मीद: सिरोबगड़ का स्थायी उपचार चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग है. यहां भूस्खलन के कारण यातायात बाधित होने से यात्रियों को परेशानी के साथ यात्रा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है.
49 करोड़ की परियोजना करेगी सिरोबगड़ का परमानेंट इलाज: अब 49 करोड़ रुपये की इस परियोजना से उम्मीद है कि सिरोबगड़ की पहाड़ी को वैज्ञानिक तरीके से स्थिर कर वर्षों पुरानी भूस्खलन की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा. कार्य निर्धारित समय में पूरा हुआ तो मानसून में बार-बार हाईवे बंद होने और यात्रियों के जाम में फंसने की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है.
60 साल से सक्रिय है बदरीनाथ एनच का दैत्य: सिरोबगड़ लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग -7 पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है. यह एक अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र है. यह स्थान श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है. इसे बदरीनाथ हाईवे का सबसे खतरनाक और पुराना 'डेंजर जोन' माना जाता है. करीब 60 साल से सक्रिय इस लैंडस्लाइड जोन को बदरीनाथ नेशनल हाईवे का दैत्य भी कहा जाता है.
ये भी पढ़ें: नासूर बन रहा सिरोबगड़ लैंडस्लाइड जोन, 10 घंटे बाद खुला नेशनल हाईवे, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी