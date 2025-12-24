ETV Bharat / state

जामिया यूनिवर्सिटी में ऐसा सवाल पूछा कि सस्पेंड हो गए प्रोफेसर, जानें पूरा मामला

पेपर में पूछे गए सवाल मामले को बढ़ता देख यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई और पेपर तैयार करने वाले प्रोफेसर को निलंबित कर दिया.

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (File Photo)
Published : December 24, 2025 at 5:03 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सोशल वर्क विभाग में सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. इसके बाद सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है. इस सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहारे ने तैयार किया था, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी को शिकायतें मिली थीं. प्रश्न पत्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों से जुड़ा एक सवाल शामिल था जिस पर बवाल हुआ.

जामिया प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी
जामिया प्रशासन के 23 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया कि 2025-26 एकेडमिक सेशन के B.A. (ऑनर्स) सोशल वर्क प्रोग्राम के सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले ‘भारत में सामाजिक समस्याएं’ विषय के प्रश्न पत्र को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की गई थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. सोशल वर्क प्रोग्राम के पेपर में बच्चों से पूछा गया, 'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर, उचित उदाहरण देते हुए चर्चा करें'. शिकायतों पर ध्यान देते हुए यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने कहा कि प्रोफेसेर की ओर से लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी देखने को मिली है. यूनिवर्सिटी की चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर साइमा सईद ने कहा कि प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी बनाई गई है. यह पूरा मामला 21 दिसंबर का है.

ऐसे तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र
बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम का प्रश्न पत्र फैकल्टी के प्रोफेसर के टीम के द्वारा तैयार किया जाता है. जिसमें फैकल्टी की कमेटी गठित होती है और प्रश्न पत्र तैयार होता है. फैकल्टी के अप्रूवल होने के बाद ही बच्चों के सामने प्रश्न पत्र आता है. यह प्रश्न पत्र भी बच्चों के सामने इसी प्रक्रिया के तहत सामने आया था.

जामिया में पूछा गया पश्न पत्र
जामिया में पूछा गया पश्न पत्र (Source- Social Media)

यूनिवर्सिटी ने सख्त रुख अपनाया
वहीं अब यह प्रश्न पत्र सामने आने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं. इस पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जांच कमेटी की जांच पूरी होने तक और उनकी रिपोर्ट आने तक प्रश्न पत्र बनाने वाले प्रोफेसर को निलंबन पर रखा गया है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी ने सख्त रूख अपनाया है. सस्पेंड किए गए प्रोफेसर जामिया यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर हैं.

